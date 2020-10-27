柯黑大將轉槓蘇貞昌？王世堅：聽說關中天是他個人作為

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柯黑大將轉槓蘇貞昌？王世堅：聽說關中天是他個人作為

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-10-27 11:16:18

民進黨台北市議員王世堅27日上午接受廣播媒體專訪時，表示他也聽說「關中天」是蘇貞昌個人的行為，並非民進黨的意志。
▲民進黨台北市議員王世堅27日上午接受廣播媒體專訪時，表示他也聽說「關中天」是蘇貞昌個人的行為，並非民進黨的意志。（圖／Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供）
柯黑大將、民進黨台北市議員王世堅，近日來頻頻因為各項議題，槓上行政院長蘇貞昌。日前除了暗示「蘇貞昌不只想當行政院長」外，最近針對中天新聞台換照風波，王世堅也暗指蘇貞昌「狐假虎威」。而今天（27日）上午，王世堅接受廣播媒體專訪時，被問到傳聞「關中天是蘇貞昌個人的行為」，王世堅也表示「我聽到的跟你差不多」，並強調民進黨不會這樣做。
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針對中天新聞台的換照風波，王世堅表示，過去最鴨霸、最兇悍的政治人物，被認為就是前總統陳水扁，但當時陳水扁也沒有關掉TVBS，現在十五年過後，又是民進黨執政，社會沒有這麼脆弱，民眾也有知的權利。「鄭南榕曾經說過，我反對你言論，但也要保障你發言權利。」王世堅說，「NCC委員要審查的應該是假新聞，只要不是假新聞，立場不同都應該要尊重」。
而話鋒一轉，針對蘇貞昌的行事作風，王世堅也有些許批評。「政府的總領導人很重要，以蘇貞昌的年紀、輩分，是應該放手讓這些部長下去做。」王世堅表示，像交通部長林佳龍、內政部長徐國勇，以及衛福部長陳時中等人，能力都很好，「蘇貞昌應該要外弛內張，要讓部屬有空間，不然這會傳染」。
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