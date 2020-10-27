NBA／洛杉磯確診數激增　衛生官員將矛頭指向湖人奪冠

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NBA／洛杉磯確診數激增　衛生官員將矛頭指向湖人奪冠

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-27 11:33:05

▲湖人擊敗熱火勇奪隊史第17冠。（圖／取自Los Angeles Lakers湖人官方推特）
▲湖人擊敗熱火勇奪隊史第17冠。（圖／取自Los Angeles Lakers湖人官方推特）
新科NBA總冠軍洛杉磯湖人隊尚未舉行官方奪冠遊行，但洛城球迷早就按捺不住興奮情緒上街狂歡，美國媒體報導，洛杉磯官員將近期2019 新型冠狀病毒（COVID-19）確診數激增怪罪湖人球迷的慶祝活動。
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根據《Los Angeles Times》報導，10月初，洛杉磯每天新增近1000例確診案例，而上周平均每天近1200例，明顯增加，周一總確診案例超過300000多例，7000例死亡。
《USA Today》指出，洛杉磯衛生局表示，湖人在10月11日奪冠後，洛城確診數往上攀升，「無法確定導致疫情聲音的原因，但極有可能是因為觀看或慶祝湖人奪冠比賽的聚會，導致群聚感染，人們沒有戴口罩，並且密切接觸。」

更讓當地官員擔心的是，MLB洛杉磯道奇隊正在進行世界大賽，預計在周三進行第6戰，目前以3比2聽牌的道奇若封王，洛城又會再出現一波慶祝潮，疫情可能也會再度失控。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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