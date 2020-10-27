林鄭月娥下週赴北京！尋求援香港的經濟措施

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林鄭月娥下週赴北京！尋求援香港的經濟措施

中央社

calendar_today2020-10-27 12:24:40

▲香港特首林鄭月娥（圖／美聯社／達志影像）
▲香港特首林鄭月娥（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者張謙香港27日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥下週將前往北京，尋求北京中央支持香港經濟民生發展，預料涉及項目相當廣泛。
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林鄭月娥早上向記者宣布，她將會率同5名局長前往北京3天，期間將會晤中國國務院港澳事務辦公室和相關部委官員，討論支持香港經濟民生發展的措施。
由於檢疫需要，她和各局長預定11月3日先到深圳接受檢疫，翌日轉赴北京。在結束北京之行後，他們將轉往廣州，與當地官員商討粵港澳大灣區合作事宜。

在歷經「反送中」運動及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊後，香港經濟民生陷入困境，失業率高達6.4%。

林鄭月娥兩週前曾透露，她預定本月底訪問北京，期間將會晤北京中央各部委，商討北京中央各項支持香港經濟民生措施的可行性。

她說，當前海外的2019冠狀病毒疾病疫情仍然嚴峻，經濟復甦機會低及慢長，而中國大陸經濟卻出現V型反彈，第3季還在加快。

她說，香港經濟復甦離不開北京中央的支持，以及香港融入中國國家發展大局，特別是粵港澳大灣區，可為香港企業及個人帶來機會。

林鄭月娥說，她已梳理了一些有助香港經濟復甦的措施，要求北京中央考慮並支持，而這些措施範圍廣泛，並非一個部委可以作出決定。

她說，這次她提出的措施更為廣泛，涵蓋幾方面，一是粵港澳大灣區，當中涉及商貿、專業服務和金融開放；二是金融；三是創新科技發展。

過往香港面對困難時時，北京中央也曾宣布多項重大舉措支持香港經濟民生發展，包括2003年公布「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）」和「自由行」，以及2008年全球金融風暴後對港提供協助。

林鄭月娥原定10月14日在立法會發表2020年及2021年度施政報告，但為了把北京中央可能支持的措施寫入報告，她宣布延後發表施政報告時間。
她說，希望施政報告包括北京中央支持香港發展的政策，以增進港人對香港經濟復甦的信心，並為商業活動注入新動力。（編輯：沈朋達）1091027
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