疫情重創航空業　民航局長籲留下最後一口氣

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林國顯提到，武漢肺炎影響比預期還大，民航局原本一直以為7、8月就會結束，但現在國外疫情仍嚴峻，桃園國際機場目前旅客量仍只有去年同期3%水準。
國際航空運輸協會（IATA）預測，國際航空市場要到2024年才會回到2019年的水準，林國顯希望航空相關產業把最後一口氣留下，否則看不到5年後的陽光。
華航董事長謝世謙說，航空公司要面對疫情現實下新的常態，現在如何存活下來最重要，而財務安全比任何都重要，現金若不足，公司就要關門，這波疫情若無政府支持，航空公司無法度過難關。
謝世謙說，承平時期公司有安全政策，並分層負責，每月、每季都有檢討會議，即使疫情期間也不打折。謝世謙提到，疫期影響下，飛機長期不飛會有安全疑慮，現在修護單位每天都要做檢查，同時加強客運服務的人員的訓練。
長榮航空總經理孫嘉明說，現在長榮航空客運量維持1成，主要是仍有人有返鄉、求學、商務等搭機需求，讓旅客安心搭機，全力提升客艙清潔度，還為機組員安排機上專用廁所，並推動旅客從報到至登機零接觸，盼這種常態能趕快結束，不要像IATA的預測那麼悲觀。
星宇航空執行長翟健華說，星宇航空今年1月23日一開航就碰到疫情，萬萬沒想到。他預測，疫情後全球公部門對航空公司、機場的要求都會有新措施。
翟健華說，疫情也讓航空需求有改變，貨運相對較好預測，客運方面，可看到遠距視訊會議的取代，會讓未來搭機商務客減少，探親訪友的旅客需求目前還看不出是否會有改變。至於休閒旅遊的需求，他相信只要疫苗有效，一定會回到常軌，但初期會因旅客信心度不夠，預測難準確。
亞航董事長盧天麟說，亞航維修的飛機北至俄羅斯，南至東南亞、南亞等，業績也受疫情影響，下滑約50%，但沒有航空公司嚴重，主要是飛機只要時數到就要進廠維修。
盧天麟指出，疫情後，因航空公司對飛機的需求量減少，甚至用租賃取代購買，飛機維修廠的服務對象，可能會漸漸從航空公司轉為飛機租賃公司。（編輯：張雅淨）1091027