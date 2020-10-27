不爽與拜登有差別待遇　川普錄影一半就走人、推特繼續罵

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不爽與拜登有差別待遇　川普錄影一半就走人、推特繼續罵

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-27 11:39:04

▲川普近日接受美國《哥倫比亞廣播公司》節目《 60 分鐘》專訪，卻與主持人頻頻發生摩擦，最後更直接走人。（圖／取自川普推特）
▲川普近日接受美國《哥倫比亞廣播公司》節目《 60 分鐘》專訪，卻與主持人頻頻發生摩擦，最後更直接走人。（圖／取自川普推特）
美國大選進入倒數階段，雙方全力拉票、增加曝光度，難免會在公開場合有言語摩擦的機率。川普總統日前接受美國知名電視台節目專訪，卻與女主持人越講越不愉快，最後更直接起身走人，事後還在個人推特上 PO 文，批評該電視台「偏見、仇恨又粗魯」。
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綜合外媒報導，美國《哥倫比亞廣播公司》（ CBS ）新聞節目《 60 分鐘》（ 60 Minutes ）已過週日播出了川普與主持人史塔兒（ Lesley Stahl ）進行專訪的片段，他在節目中批評道，媒體都不會嚴厲質問民主黨總統候選人拜登( Joe Biden )、也不調查拜登兒子杭特的醜聞，但面對他時卻截然不同，讓他感到十分不悅。
從節目片段可以看見，川普質疑主持人為何態度如此負面消極，還質疑為何不將問他問題的方式也拿去訪問拜登，當對方反駁說自己從未訪問過拜登時，川普又駁斥史塔兒的說法是場笑話：「我看過拜登，反覆回答不足道的事。我看過他的所有訪問，他從未被問及嚴厲問題。」

川普的反應讓史塔兒愕然，雖然她數度解釋自己之所以提問較為尖銳，是因為川普總統的身分應受大眾檢驗，但川普仍認為史塔兒只針對他做不公平的訪問，還沒錄完就起身走人，之後也沒有再回來，只叫白宮新聞發言人麥肯內尼（ Kayleigh McEnany ）給她送來一本厚厚的書，說裡頭是有關健保的內容，並由副總統彭斯( Mike Pence )繼續訪問，替川普緩頰說他是個有話直說的人，而這也是他最大的優勢。

在節目播出前，川普就已先在自己的推特上發動攻擊，說他會搶先發布完整訪問片段，好讓大家與拜登的做比較，並了解虛假又充滿偏見的訪問長得什麼樣子，以及相較於史塔兒的憤怒與不停打斷，自己的表現則相當流暢且出色。
▲川普搶在節目播出前，就先在社群網站上說要公開，還批評了史塔兒。（圖／擷取自川普推特）
▲川普搶在節目播出前，就先在社群網站上說要公開，還批評了史塔兒。（圖／擷取自川普推特）
 
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