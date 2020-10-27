士林夜市倒店潮！他9年前神預言　點出崩壞關鍵：註定的

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朱學恆指出，士林夜市完全沒有統合性，每家幾乎都賣同樣的美食，甚至經常複製美食，讓他質疑「如果所有的攤位都覺得自己可以賣一模一樣的東西，來讓大陸觀光客覺得不虛此行的話，不管是哪裡的觀光客都不會是笨蛋啊！」
朱學恆進一步分析，認為士林夜市已成為複製品夜市，以前的攤位都有各自特色，但現在卻不見這樣的情景，他也將士林夜市與寧夏夜市對比，直言「相較於士林夜市的崩壞和統一化的演變，我前幾個月才去吃過的寧夏夜市辦桌，就顯得更有味道了。」
朱學恆解釋，寧夏夜市的自治會為宣傳夜市特色，會特別推出夜市老店集合一塊的辦桌吃法，僅要花費幾百元，就可以把各個著名攤販的特色餐點集合起來，點到滿桌都是，在他們自治會的小小空間裡面吃得不亦樂乎。朱他透露，這樣的作法導致不少外國旅客一試成主顧，甚至準備下次再光顧寧夏夜市，「而自治會的會長和幹部也非常熱情的招呼，還會介紹整個地區的文化和背景，讓大家更進一步瞭解這個地方。」
最後，朱學恆回顧完自己9年前的文章後，對比現今士林夜市出現倒閉潮的慘況，也不禁感嘆直呼「我也不是要落井下石，只是覺得大家都賺快錢，房東也貫徹壓榨到底的邏輯，一切就是走向註定的終局啊。」（編輯：陳雅雲）
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