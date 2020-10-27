中捷運綠線年底通車？　議員：不要為政治承諾操作

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台中市議會27日進行交通地政委員會業務質詢，市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人關心台中市捷運綠線何時通車議題。
陳淑華、邱素貞表示，捷運通車議題是安全的問題，安全才是捷運綠線唯一的標準；捷運從運轉以來，還沒有正式搭載乘客進行營運，必須「通過履勘」向交通部申報營運許可後乘客才能搭乘捷運，她們要求市府不要在捷運通車搞政治操作，不要為了迎合盧秀燕年底通車的政治承諾而通車，這是對市民不負責任的作法。
陳淑華指出，履勘委員提出須改善事項還要改善，經委員複檢通過後，「提報交通部申請營運許可」，才能正式營運通車，在向交通部申報營運後，捷運綠線應先訂試營運期，再訂正式通車日期，不要為了迎合年底通車，反向壓縮了正常程序。
謝明源、蕭隆澤強調，中捷行車試營運，不只是25日交通部前來履勘所列那些30多項要改善的缺失之外，更重要的是行車的安全性，穏定性，才能確保乘客的安全。
邱素貞也說，捷運綠線只有單線，營運初期必然虧損，台北捷運85年通車前累積虧損5.4億元、高雄捷運97年通車前累積虧損32億元、桃園捷運106年通車前累積虧損18.05億元、台中捷運109年通車前預估累積虧損約9.26億元，為降低虧損，她建議台中捷運公司針對捷運綠線電聯車設計周邊商品，帶來收益。
台中捷運公司董事長林志盈表示，捷運綠線已在25日完成履勘作業，中捷公司會以最快速度改善營運前缺失，履勘委員確認後，由市府報交通部核准，交通部核發營運許可後，就可以試營運。
中捷公司目前初步規劃在正式通車前安排試營運，試營運時間初步規劃為2到4週，第一階段是團體試乘，將邀特定對象參加，試乘範圍限於特定的站點，第二階段開放所有民眾免費試乘，民眾必須持電子票證乘車，可以在18個車站自由進出，試營運規劃目前報市府簽核中，明確後將適時對外發佈。
針對，捷運綠線電聯車設計周邊商品，台中捷運公司表示，預計推出2系列通車文創商品，第一系列是以台中捷運綠線電聯車為設計意象，搭配2020通車紀念logo開發實用性商品，包括通車紀念票套組、通車紀念悠遊卡。
第二系列以暱稱為「小綠綠」的電聯車Ｑ版角色發展周邊商品，為中捷增加品牌曝光，並為授權商機鋪路，品項包括小綠綠迴力車、小綠綠訂書機、小綠綠摺疊環保購物袋、3D小綠綠抱枕、小綠綠文具組、小綠綠耶誕禮物傘等，未來商品將於特定車站以花車實體展示銷售，並搭配車站販賣機販售。
林志盈指出，試營運不收費，今年原則上，除了利息與場地出租外，沒有其它收入。明年所有附屬事業收入，包括廣告、車站販賣店租賃、票證服務收入等預估5千萬元。