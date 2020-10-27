足球／致勝配方！Kane助攻 孫興慜暫居英超射手榜第一
足球／致勝配方！Kane助攻 孫興慜暫居英超射手榜第一
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-27 11:49:09
在熱刺對伯恩利的比賽中，「凱恩隊長」Harry Kane再度助攻「南韓球王」孫興慜打進一球，這是本季英超聯賽中，兩人第7次連線，不僅幫助球隊在客場以1:0獲勝，他們也分居聯賽射手榜和助攻榜第一位。
兩隊今天鏖戰到下半場依舊沒有進球，但在第76分鐘第熱刺獲得角球機會，Erik Manuel Lamela大腳一開、送到禁區內，Kane頭球送給孫興慜，後者再奮力一頂，球應聲入網，熱刺終場就靠這一球贏得比賽。目前孫興慜在英超聯賽裡打入8球，排射手榜第一，6輪8球的可怕數據，在英超史上僅次於Niall John Quinn在92-93賽季的6輪10球。
而Kane則是收穫了8次助攻，同樣在英超助攻榜位居首位，也超越了個人上賽季的助攻總數。
不只關鍵助攻，Kane在本場比賽最後一分鐘在防守端也做出巨大貢獻，主帥穆里尼奧(Mourinho)稱讚他做了一切來試圖阻止對方進攻。「說明當你想贏的時候，你會為球隊做一切。」