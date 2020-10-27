中學「儀起來愛國」儀隊邀請賽 11月7自由廣場登場
中學「儀起來愛國」儀隊邀請賽 11月7自由廣場登場
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-27 12:04:06
為落實全民國防教育，國防部訂於11月7日0930至1630時，於台北市國家兩廳院藝文廣場，舉辦全國高級中等學校「儀起來愛國」邀請賽暨招募博覽會，並由教育部協助邀請臺中女中、港明高中、智光高職、仁德醫專、莊敬高職、光華高工等儀隊6隊，以及能仁家商、莊敬高職及后綜高中等愛國歌曲3隊參與競賽。本次競賽會場首次舉辦軍事校院招生博覽會，招募優秀年輕學子加入國軍。
國防部今（27）日例行記者會，政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將報告「『儀起來愛國』邀請賽暨軍事院校招生博覽會」，樓偉傑表示，為引領青年學子支持國防，分別自106年、107年起與教育部共同主辦全國高級中等學校儀隊及愛國歌曲競賽，尤其儀隊競賽儼然已成為學生儀隊最重要之年度盛事。偉傑表示，國防部在考量國內疫情趨緩及兼顧防疫政策下，今年決定以「縮小規模，競賽不斷」原則，將原訂4至7月份應舉辦的儀隊競賽與11月份的愛國歌曲競賽以邀請賽方式合併辦理，竭誠邀請全國高級中等學校學生參加這項別具意義的「儀起來愛國」活動，期透過寓教於樂方式，將青年學子的青春活力與國軍官兵的愛國心與榮譽感緊密鏈結，展現國家未來的新希望。國防部表示，為爭取國人「支持國軍、熱愛國家」，每年均規劃豐富多元的全民國防活動，廣獲社會各界及青年學子歡迎，對厚植全民國防理念助益甚大；今年11月7日的「儀起來愛國」邀請賽，首次搭配舉辦軍事校院招生博覽會，由三軍十校設置多元創意招生攤位及特色社團，讓參觀民眾與學生瞭解各校教育特色、軍校生活，以及未來職涯發展，並安排廣受民眾歡迎的三軍樂儀隊、國軍人型氣偶、中正預校樂旗隊、鼓號樂隊校友團、藝工隊等精彩表演與全民國防互動式體驗攤位，活動從上午0930到1600時，歡迎國人踴躍到場參加活動，為競賽學生及喜愛的學校加油，也為國軍加油。