婦幼停車證複製容易 議員要求應有防偽機制
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-27 13:45:00
是合法的停車證嗎？婦幼停車格相關法令已上路一年，台中市議員陳文政發現，婦幼停車證完全沒有防偽機制，彩色影印後放在擋風玻璃下根本無從辨識；民間也負評如潮，許多家長反映一位難求，他要求市府交通局應該向主管機關反映車證防偽的問題，並於停車需求高的地方增設車格，保障婦幼的福利。
議員陳文政今(27)日質詢時，拿出兩張孕婦停車證，要交通局長辨識哪張是合法的，交通局長表示無法判斷，陳文政強調，因為沒有防偽機制，根本無從辨識哪張合法，在影印店花10元就可以取得幾可亂真的婦幼停車證。他說，婦幼停車格與殘障車格都屬於專用車位，有證才可以停；但殘障車位申請需要繳交行照，每張都有專屬編號，對應專屬車牌；相較之下，婦幼停車證卻什麼都沒有。
陳文政懷疑，每到假日婦幼停車格總是一位難求，裡面到底有多少車證是偽造的，根本無從查核，他也痛批中央主關機關當初為搶政績便宜行事，造成現在地方查緝偽證的困難。陳文政要求，交通局儘速向中央反映婦幼車證防偽的漏洞，在中央規定未改善前，應儘速研擬一套管制的辦法，避免有心人士變造車證非法佔用。同時陳文政也要求，針對特定商圈、賣場、公園等停車困難的地點，應增加婦幼停車格的比例，不要讓有嬰幼兒的小家庭常常看得到停不到，婦幼福利的美意，最後變成一肚子氣。