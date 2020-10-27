六龜分局警連兩次酒駕　陳其邁怒斥：實在是離譜

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陳其邁強調，酒駕造成許多家庭的悲劇，不僅是對他個人，對市民朋友來說也是相當危險，按照警察駕車安全處置相關的標準第九條規定，賦予警察機關可以從嚴或從輕處分，換句話說，原本的刑罰一大過，加嚴或從輕本來就有法源依據，所以我要求警察局就個案「從嚴、從速處理」，已經是累犯，喝得醉醺醺又開車，真的沒有辦法接受，並重申「務必把禁酒令，下達全體同仁，假如要喝酒，那就不要開車！」



陳其邁嚴正指出，台灣社會對酒駕這件事情沒有辦法接受，十月份就有兩件員警酒駕的事件在六龜分局轄區發生，相信不只是他，市民朋友也沒有辦法接受這種事情，希望警察局能夠就六龜分局行政疏忽的部分，「從嚴、從重、從速」追究，酒駕零容忍，「今天下午前，對於六龜分局相關人員，包括分局長的行政處分，務必今天完成」。