六龜分局警連兩次酒駕 陳其邁怒斥：實在是離譜
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-27 13:20:07
高雄市長陳其邁今（27）日上午召開市政會議時，針對六龜分局一個月內竟發生兩起員警酒駕震怒，陳其邁說，他跟警察局長話講很重，六龜分局長「實在是離譜」，短短一個月裡面有兩件酒駕「到底在幹什麼！」，要求六龜分局相關人員及分局長的行政處分要在今天完成。
這個月6日晚間，時任的六龜分局萬山派出所吳姓所長酒駕，23日又有一名分駐所的謝姓員警酒駕自撞，陳其邁痛斥，六龜分局這位同仁已是酒駕累犯，2012年就已被列關懷及教育輔導兩年，同一個錯誤又犯了第二次，而且這次酒精濃度高達一點二毫克，等同於是在半夢半醒之間、神智不清的狀況下開車，身為執法人員酒駕，要如何去取締酒駕民眾，自己都沒有辦法以身作則，嚴重違反法律規定。
陳其邁強調，酒駕造成許多家庭的悲劇，不僅是對他個人，對市民朋友來說也是相當危險，按照警察駕車安全處置相關的標準第九條規定，賦予警察機關可以從嚴或從輕處分，換句話說，原本的刑罰一大過，加嚴或從輕本來就有法源依據，所以我要求警察局就個案「從嚴、從速處理」，已經是累犯，喝得醉醺醺又開車，真的沒有辦法接受，並重申「務必把禁酒令，下達全體同仁，假如要喝酒，那就不要開車！」
陳其邁嚴正指出，台灣社會對酒駕這件事情沒有辦法接受，十月份就有兩件員警酒駕的事件在六龜分局轄區發生，相信不只是他，市民朋友也沒有辦法接受這種事情，希望警察局能夠就六龜分局行政疏忽的部分，「從嚴、從重、從速」追究，酒駕零容忍，「今天下午前，對於六龜分局相關人員，包括分局長的行政處分，務必今天完成」。
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