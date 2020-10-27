月球表面存在水分子　研究：分布比先前認為普遍

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水是珍貴的資源，月球上有相對豐富的水，對於未來太空人與機器人任務試圖提取作為飲用水來源或燃料成分來說至關重要。
位於馬里蘭州的美國國家航空暨太空總署（NASA）哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）研究員霍尼博爾（Casey Honniball）領導的團隊，在月球表面上偵測到水分子，這些水分子是困在天然玻璃內或碎片粒子之間。先前的觀測分不清楚水與水分子分解後產生的羥基（hydroxyl），但新的偵測採用可得出清楚結果的方法。
科學家觀察在有陽光照射的月球表面上，這些水唯一能保存下來的方法是嵌入礦物粒子中，以免受到寒冷與不利環境影響。研究人員使用的數據來自俗稱蘇菲亞的同溫層紅外線天文台（Stratospheric ObservatoryFor Infrared Astronomy, SOFIA），這是一架波音（Boeing）747SP飛機，經改裝用來架設望遠鏡。
霍尼博爾說：「很多人以為，我偵測到的是水冰，但實情不是這樣的。這只是水分子，因為水分子四處分散，不會彼此互動形成水冰或甚至是液態水。」
第2項研究報告也發布在「自然天文學」（NatureAstronomy）期刊，聚焦在月球上所謂的冷阱（coldtrap），也就是月球表面永久處於陰暗的地區，溫度低於約攝氏負163度以下，冷到冰凍的水可以維持數十億年。
科羅拉多大學波爾德分校（University ofColorado at Boulder）行星科學家海恩（Paul Hayne）率領的研究人員，使用NASA月球軌道探測器（LunarReconnaissance Orbiter）太空船的資料，偵測到可能有數以百億計的小陰影，有些還沒有小型硬幣大，有多數位在極地地區。
海恩說：「我們的研究顯示，月球上有多個先前未知的區域可能蘊藏水冰。我們的研究結果顯示，月球極地區域的水可能比先前認為的普遍，讓人更容易取得、採掘與分析。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1091027