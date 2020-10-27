觀光業者自辦「民間版國旅補助」 推進擊劵住宿省500元
觀光業者自辦「民間版國旅補助」 推進擊劵住宿省500元
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-27 12:07:14｜update2020-10-27 12:07:17
觀光局國旅補助即將於 10 月底截止，觀光業者擔心沒有補助後，恐將面臨景氣寒冬，為此中台灣觀光產業聯盟協會聯合旅宿業者推「住宿進擊劵」，截至今（ 27 ）日共有近 400 家業者響應，提供 500 元住宿優惠給旅客，希望可以維持國旅熱潮，同時也呼籲政府再投入 40 億補助，可帶動 560 億產值。
根據業者統計， 11 月補助結束後，住房率僅剩 3 成，因此中台灣觀光產業聯盟協會聯合全台旅宿業者推出「住宿進擊劵」，截至今日共有近 400 家業者響應，提供 500 元住宿優惠給旅客，包含福容大飯店、力麗觀光飯店等連鎖飯店集團都有參加，部分業者還提供加碼優惠，最高能折抵 1,250 元，補助將自 11 月 1 日起至明年 12 月 31 日。中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示， 7 至 10 月安心旅遊補助促成了國旅大爆發，但 11 月之後恐會大崩盤，目前訂房量不及 10 月份的 3 成，旅宿業者都極為憂心，因此聯盟發起這項計畫，希望透過聯合促銷方式，吸引民眾出遊消費。黃正聰指出，交通部目前已無預算推國旅補助，因此民間業者自己發起，希望藉此刺激旅客觀光消費，預估每房每晚可創造 7,000 元的產值，同時也呼籲政府，若再投入 40 億補助，可帶動 560 億產值。