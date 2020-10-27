名家論壇》盧燕俐／首購族現在該一窩蜂搶房嗎？

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北台灣表面看似情況稍好，實際上仍有亂象。有朋友雙北看了一圈，出價十多次，對照實價登錄過往價格，每位屋主都是開價創歷史新高，偏偏議價多次失敗，最後只好退一步，買屋況較差但符合預算的老房子。
還有朋友一家五口擠不下小房，很不甘心明明夫妻月薪超過15萬元，還買不起像樣的房子，心一橫，買了3000多萬房，貸款長達30年，且打算前五年要運用寬限期，只為正式告別租屋族。
更別說，也有新竹的朋友抱怨，「新竹人實力太雄厚，價格稍微親民一點的預售，一推出幾乎就搶光，這兩年紅單橫行，就看願不願意加個15到20萬元，買到喜歡的社區。」
目前五大銀行新增房貸利率只有1.359％，為歷史次低，條件好的民眾，甚至可以談到1.3％以下，使得不少首購族認定「租不如買」，紛紛大膽進場。那麼，現在真的是首購族一窩蜂搶房的好時機嗎？我認為，買房是一輩子大事，切忌急躁，讀者可先思考下列幾件事，再做決定也不遲。
首先，能否負擔五年後的新增房貸利息。金融環境瞬息萬變，儘管美國聯準會已宣示，2023年底之前不會升息，但景氣有循環，只要未來隨著新冠疫苗上市，經濟從谷底翻揚，FED的寬鬆貨幣政策，就有可能逐步退場，甚至慢慢升息。
其中的關鍵轉折時間點，沒人能說得準，謹慎的作法是，把未來五年後的房貸利息，添加一碼以上來估算(一碼是0.25％)，看看能否負擔每月新增金額，如果覺得壓力太大，就必須採取因應的配套，像是轉買總價較低的物件，或請家人協助共同負擔。
其次，不要聽信話術，要為了能解決問題而買。很多首購族去逛預售案，常會被當下銷售氣氛所影響，「下個月建商就要漲價3％，現買現賺。」「這裡未來會有捷運和學區，增值空間很大！」等付了訂金，思緒恢復正常，才又開始後悔。
買房固然首重區域和地段，但未來漲幅多少？也沒人能保證，所以，與其相信未來美夢，不如冷靜思考：買屋最重視哪些條件？是離娘家近、附近有捷運、有公園，或者生活機能雖不夠便利，但市容嶄新，可以忍受5年的等待期……等等，不同的需求排序，最後的選擇結果可能天差地遠。
第三，掌握歷史交易行情，再決定是否加價買。買賣雙方心態天生敵對，屋主希望賣在最高價，買方則希望買便宜，尤其目前買氣夯，更強化屋主心中底價。到底該不該加價買？坊間已有不少網站，可查到歷次成交行情，只要不要偏離太多，買方又真心喜歡，相信要成交不難。
就怕屋主獅子大開口，買方也沒做足功課，倉促成交，促使房價繼續向上墊高。萬一沒有能力加價，因而被買走，也無須怨嘆，套句我常說的，「你負擔得起的房子，才是真正的黃金屋！」除了買房，人生還有很多目標值得追尋。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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