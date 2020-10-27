樹大招風 民調：蘇貞昌成台灣人最討厭政治人物
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-27 12:33:35
台灣民意基金會今（27）日公布民調，調查台灣人最喜歡、最討厭的政治人物，其中有15%的民眾表示討厭行政院長蘇貞昌，是所有政治人物之最。台灣民意基金會分析，內政議題繁雜，從防疫、美豬進口、紓困政策、疫苗分配，大小事都有他，自然成為眾矢之的，但基金會也認為，即便是第一，但15%這個數字並不算太多。
此項調查為複選題，讓民眾可選擇1至3位討厭的政治人物，範圍則從總統、副總統、卸任總統、行政院長、縣市長、立法委員。排在蘇貞昌後面的，還有前總統馬英九，有9.9%的民眾不喜歡他；第三名是前高雄市長韓國瑜，有7.7%民眾不喜歡他；總統蔡英文以7.3%的被討厭度居第四。而台北市長柯文哲為地方首長中唯一擠進被討厭榜前五名的政治人物，但人數僅3.5%。而馬英九、韓國瑜已經不位居政壇要職仍高居前三，台灣民意基金會認為兩人常和台灣主流民意唱反調，而總統蔡英文連任後雖然聲望仍在高檔，但她手握大權，對她失望大於期望的人也不少。此次民調是由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，在2020年10月19、20日期間，以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1080人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。