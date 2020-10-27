美對台軍售還有下一波？國防部：若有消息會對外說明
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-27 12:58:00
國防部今(27)日表示，美國政府於美東時間26日就「魚叉飛彈海岸防衛系統」23億7,000萬美元（約新台幣678.46億元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在一個月內正式生效。這是一週美方第二度宣佈對台軍售，傳聞還有下一波軍售項目等待美方宣佈，國防部對此表示，若有消息會立即對外說明。
國防部今日召開「民國109年『儀起來愛國』邀請賽暨軍事校院招生博覽會」活動記者會，介紹11月7日舉辦的儀隊邀請賽與軍校聯合招募事宜。會後媒體關注美國宣佈對台軍售事宜，媒體詢問有關於美國政府新宣布售台100套岸置型魚叉飛彈系統，包含日前同意售台的M142海馬斯多管火箭系統，射程甚至達到300公里，是否已經超過「防衛性武器」範圍，屬於「攻擊性武器」？國防部發言人史順文少將回覆表示，採購這些武器都是強化我國的可恃防衛戰力、不對稱戰力，提升我國的整體防衛作戰能力，也有助於維護台海區域和平與穩定。至於未來100套岸置型魚叉飛彈系統的編制於國軍哪個單位？史順文表示，因事涉機敏，不方便說明。針對美國在一個星期內兩次宣佈軍售案，金額已達1200億元新台幣，後續預估將達2000億元，國防部未來是在年度預算容納，還是編列第二個特別預算？史順文說，有關於正在評估洽談中的項目，不便再做說明，如果進行順利，美方若有知會國會程序，若消息國防部會立即對外說明。