港資台中大舉獵地　議員批：萬事仇中只有炒地皮例外

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陳文政在議事堂呼籲，要年輕人好好想清楚，政府趕走可以課徵營業所、營所稅的愛奇藝與淘寶，藉此來塑造反共反中的形象，但背地裡仍默許疑似夾帶陸資的外資來台大舉獵地，抗中保台遇到炒地皮就轉彎，讓台中地價不斷飆升，增加年輕人租屋、購屋的居住成本，陳文政感嘆說：「這就是愛台灣嗎？」
陳文政最後也為年輕人請命。他說台灣房地產現在最缺的，就是年輕人買房的頭期款；最不缺的，就是炒地皮的資金。無論是外資或陸資，來台買地辦廠增加工作機會、增加政府稅收，大家都很歡迎，但如果要來炒地皮，那就不必了。
陳文政請市府要向中央反映台中炒地的亂象，要求中央加強外資獵地限制，不要讓台中變成熱錢炒房的天堂。
地政局長吳存金指出，陸人取得不動產有「543條款」限制，貸款不得超過5成、來台居留不得超過4個月、登記後滿3年才可移轉過戶，僅能自用，不可出租或供非住宅之用，每人限單獨取得一戶；另依規定，大陸人民或陸資法人取得不動產，需先向各縣市政府提出申請後，並經內政部審議通過才能取得許可。
地政局表示，為防範陸人違規，影響不動產交易市場，市府每半年一次，加強稽查所有列管案件，今年上半年曾查獲陸人買房出租，已報內政部廢止許可，未來將持續追蹤，若有異常，將即時向中央反映防弊，避免假自用真炒地的情形發生。