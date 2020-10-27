雲縣地政處公務員涉貪瀆 再羈押張姓公務員及陳姓廠商
雲縣地政處公務員涉貪瀆 再羈押張姓公務員及陳姓廠商
記者蘇榮泉/綜合報導
calendar_today2020-10-27 13:30:38
雲林地方檢察署檢察官黃立夫9月28日偵辦雲林縣政府地政處公務員涉嫌貪瀆，因被告陳姓、張姓及廠商等3人均犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串滅證之虞，諭知當庭逮捕並聲請羈押，雲院法官僅就被告陳姓公務員裁准羈押禁見，雲檢即向臺南高分院提出抗告，重裁後26日雲林地院裁准羈押被告張姓公務員及陳姓廠商。
雲林地方檢察署主任檢察官江金星指出，承辦檢察官持雲林地方法院核發之搜索票，就地政處辦公室等處所，執行搜索及查扣相關證物，並傳訊被告即公務員陳某等2人及廠商王某等5名到案；經偵訊後，認為其中公務員即被告陳某、張某及廠商即被告陳某等3人均犯罪嫌疑重大，但雲院法官於同月29日，僅就被告陳姓公務員裁准羈押禁見，而被告張姓公務員及陳姓廠商則各交保新臺幣10萬元。主任檢察官江金星表示，承辦檢察官認為被告即公務員張某及廠商陳某，所涉貪污治罪條例等案件，犯罪嫌疑重大，影響公務員清廉，且被告等人於搜索前及搜索當日，即有勾串共犯、證人及滅證之情節，若無羈押、禁見，顯難續行偵查、審判及保全執行，故於收到雲林地院之交保裁定後，當即向臺灣高等法院臺南分院（下稱臺南高分院）提出抗告。雲林縣政府地政處指出，有關雲林地方檢察署偵辦雲林縣地政處公務人員貪瀆案，此案陳技士等相關人員已向檢調說明，經雲林地方法院裁定羈押在案，全力配合檢調查辦，由於本案尚在調查階段，基於偵查不公開原則，相關細節不便評論，請外界及媒體勿過度揣測。