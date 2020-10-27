影／2020彰化市立國樂團「山海印象」音樂會

疫情讓大家悶壞了！彰化市立國樂團將11月7日星期六晚上，在彰化演藝廳舉辦「2020彰化市立國樂團《山海印象》音樂會」，市長林世賢說，這是疫情發生以來，彰化縣第一場音樂饗宴，也是一場很有療癒的音樂晚會，期盼能帶給聽眾美好的回憶。

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▲彰化市立國樂團小秀一段《步步高》為「山海印象」音樂會宣傳會揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

× ▲彰化市立國樂團小秀一段《步步高》為「山海印象」音樂會宣傳會揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

彰化市立國樂團創團至今已十六年，在這段漫長的歲月裡，樂團歷經了無數次大小演出，透過經驗的累積與技巧的進步成長，已茁壯成一支實力堅強的專業性國樂團體，在樂壇樹立相當的口碑，11月7日星期六晚上7點30分，樂團將在彰化演藝廳舉辦「2020彰化市立國樂團《山海印象》音樂會」。

彰化市立國樂團總監黃軍諺指出，《山海印象》音樂會受到疫情影響延至11月7日舉行，本場音樂會演出曲目《草原小姐妹》由青年演奏鐘琦芳老師擔任獨奏演出，透過樂曲演奏帶出琵琶各種技巧手法。

黃軍諺說，另由全團演出廣東音樂名家呂文成代表作《步步高》、以花蓮景色呈現的《山海印象》、頗具藝術色彩的《框外的油彩》、展現原住民歌謠特色的《阿美阿美》，以及改編宜蘭民謠《丟丟與他的銅仔》，每曲音樂作品都各具不同的特色及編制，歡迎大眾一起來聆聽心靈音樂會，共享音樂饗宴。

▲彰化市立國樂團團員在記者會中演奏為11月7日晚上的音樂會熱身。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

× ▲彰化市立國樂團團員在記者會中演奏為11月7日晚上的音樂會熱身。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

林世賢表示，也由於團員們不斷透過經驗的累積，演奏的技巧獲長足進步，彰化市立國樂團曾經於2009年、2012年受國家二廳院審核通過，登上台北國家音樂廳的舞台演出歡慶豐收詠江南及鄉音寄懷音樂會，堪稱極大的榮耀。

此次音樂會入場券自10月28日起開始索票，索票地點市公所社會課、彰化藝術館，民眾如欲了解此次音樂會的相關詳情，可洽活動網站，活動如有更動，以彰化市公所網站公告為準。