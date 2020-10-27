巴基斯坦宗教學校驚傳爆炸　已知至少7死72傷

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巴基斯坦宗教學校驚傳爆炸　已知至少7死72傷

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-27 14:26:45

▲巴基斯坦北部城市白沙瓦 1 所宗教學校 27 日上午驚傳爆炸，造成多人死傷。（圖／翻攝自半島電視台）
▲巴基斯坦北部城市白沙瓦 1 所宗教學校 27 日上午驚傳爆炸，造成多人死傷。（圖／翻攝自半島電視台）
巴基斯坦北部城市白沙瓦（ Peshawar ） 1 所宗教學校，今( 27 日)上午驚傳爆炸巨響，目前已知至少釀成 7 死 72 傷的慘劇，爆炸現場滿是磚瓦等殘骸，傷者都已被送往附近醫院治療。
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綜合《半島電視台》《 BBC 》等外媒報導，爆炸發生在當地時間週二上午 8 點半，地點是一處名叫 Speen Jamaat 的清真寺，同時也是當地兒童的宗教學校。事發當時，孩子們都在大廳誦讀著可蘭經，突然一聲巨響，強大震撼力嚴重破壞祈禱大廳的內部，地上滿是碎屑。
白沙瓦市警察局長穆罕默德·阿里·汗（ Muhammad Ali Khan ）在接受記者採訪時證實，目前已知有 7 人不幸被炸死，至少 72 人受傷，兇嫌至少用了 5-6 公斤的爆炸性物質，現場還殘留了一只裝炸藥的袋子。

該省衛生部長哈格爾( Taimur Khan Jhagra )表示，傷者都被送往白沙瓦市的公立醫院( Lady Reading Hospital )接受治療，目前能做的就是為傷者提供最好的救護，讓他們能有機會康復。
據了解，白沙瓦市靠近巴基斯坦與阿富汗邊界，發生過多次與極端組織塔利班有關的攻擊事件， 6 年前有槍手襲擊了該市的一所軍事學校，造成 150 多人死亡，其中包括許多兒童。
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