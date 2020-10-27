孔劉大爆雷《永生戰》　照顧「好奇寶寶」朴寶劍超辛苦

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《永生戰》導演李勇周攜手孔劉、趙宇鎮、張英南出席發布會，孔劉爆料朴寶劍將在片中展現「壞眼神」，他說：「大家都知道寶劍擁有善良純真的眼神，不過這次在電影中，他會展現跟外表不一樣的銳利眼神，相當有魅力，請大家期待他的轉變。我也推薦他以後可以演反派，讓大家感受不一樣的魅力。」
因當兵未能現身的朴寶劍，特地錄影問候各位，他說：「很遺憾我沒辦法在現場跟大家一起參與，很感謝有機會擔任這麼重大的角色，可以和這麼多優秀的演員、辛苦的工作人員一起合作覺得非常幸福。希望大家可以多多喜愛與關注《永生戰》。」
導演李勇周則透露，電影中孔劉除了展現矯健身手，他與朴寶劍將有一段溫暖爆笑的動人情誼。孔劉回應：「我飾演一位個性嚴謹的特務，在保護足以毀滅人類的朴寶劍離開實驗室的過程中，不但要一路躲避各方勢力，還要照顧首次面對世界的好奇寶寶朴寶劍，因此發生很多有趣的事，也希望大家可以期待我與朴寶劍展現的模樣。」
《永生戰》描述前情報局特務閔基憲（孔劉 飾），偶然遇見擁有人類不死祕密的「永生人」徐福（朴寶劍 飾），閔基憲的最後一場任務，是誓死守護徐福到安全之地，途中與想占有永生人的龐大財團及各方惡勢力展開大規模獵殺，讓他們的逃亡過程捲入驚天動地的危險局面。電影將於12月在台上映。