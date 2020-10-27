不再封橋阻路　嘉義新盧山橋111年完工

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負責工程的仲冠工程顧問有限公司董事長楊世仲簡報時指出，該工程起點自東義路214巷口開始，沿東義路往北經新建盧山橋跨越牛稠溪，至右岸嘉義縣端漸變銜接既有嘉義縣179鄉道止，道路工程部分長度1509.81公尺，其中嘉義縣段191.81公尺，東義路現在既有道路寬度約8至10公尺，拓寬將採都市計畫道路20公尺寬開闢，兩邊各有綠帶及人行道及側溝，在396巷與566巷也設有排水箱涵，線型截彎取直、基底提高及改善全段道路排水，道路與新橋梁都將改為雙向四車道，加上舒適人行道，符合營建署人本精神，景觀設計則將融入圓林仔油桐花與五河局藍花楹配色與規劃。
市府工務處長郭拱源則談到，新建盧山橋橋梁部分長度205公尺，寬度21.4公尺，採用單跨、雙拱形的鋼拱橋，雙拱最高有34公尺，河道內不落墩，梁底高於牛稠溪計畫洪水位，在河道中心最高處提高計5.6公尺，不再產生阻礙牛稠溪水流問題，未來將成為全台第二長的鋼拱橋，而新橋建造時，舊橋會維持通行，降低對民眾影響。
嘉義市長黃敏惠也指出，東義路因位處山坡地邊緣，整體地勢位於396巷至566巷區段最為低窪，每逢豪雨路面經常積水，嚴重時曾淹水達2.8公尺深，在，時隔11年，盧山橋改建工程終於要開工，此案包含都市計畫變更等，透過中央與地方合作，由內政部營建署納入「104-111年生活圈道路交通系統建設計畫」，加上地方間縣市交界的合作，感謝嘉義縣、市共同合作，以嘉義人，嘉義事，嘉義精神，無窮發揮，解決困難，未來在二高上就可以看到全新的盧山橋。