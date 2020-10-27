新北歡樂耶誕城起跑 侯友宜：有社區感染之虞就喊卡
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-27 15:20:22
新北往年最盛大的耶誕慶祝活動即將展開，今年因為疫情的關係，台北市宣布，在活動舉行前一個禮拜，台北市有超過15個本土確診個案，跨年慶祝晚會就會停辦；新北市長侯友宜表示，每天都會掌握疫情變化，如果有社區感染之虞，新北歡樂耶誕城活動必要時立刻停辦。
侯友宜表示，去年新北歡樂耶誕城吸引618萬人次參加，今年因為疫情嚴峻的關係，大家無法出國，小朋友也不能去迪士尼樂園，為了圓小朋友一個夢，新北歡樂耶誕城特別和迪士尼合作，引進迪士尼經典的童話故事，像是「小飛象」、「小飛俠」、「木偶奇遇記」、「仙履奇緣」和「愛麗絲夢遊仙境」等肖像的經典場景重現在2020新北歡樂耶誕城。侯友宜受訪時表示，會隨時掌握中央疫情，作為新北市對疫情的判斷，不以個案數量作為停辦與否的依據，每天都會掌握疫情變化，隨時做好準備，如果疫情本土感染越來越嚴峻，有社區感染之虞，必要時立即停辦。
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