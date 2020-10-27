廣編／華碩第11代Intel處理器筆電上市　效能勁揚40%

華碩宣布第11代Intel® Core™處理器筆電上市！繽紛多彩的ASUS VivoBook S (S433 / S533)與輕薄美型ASUS ZenBook 14 (UX425)全面升級。配備獨家AI降噪技術，過濾雜訊讓音質更清晰，提升遠距會議品質；螢幕獲德國萊茵護眼認證，有效降低藍光傷害；ASUS WiFi Master技術，可自動選擇最佳WiFi訊號，確保連線品質。

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ASUS VivoBook S規格升級 助攻人氣網紅突破自我

ASUS VivoBook S (S433 / S533)搭載「ASUS智慧效能技術」，最高可提升40 %處理器效能，大幅推升影像剪輯、解壓縮、檔案轉存等程式運算速度。擁有幻彩白、魔力紅、搖滾黑及主旋綠四款獨特色彩選擇，最高搭載第11代Intel® Core™ i7處理器，最高16 GB記憶體、NVIDIA® GeForce® MX350 獨立顯示卡及512 GB大容量PCIe® SSD；同時，連接埠亦升級為Thunderbolt™ 4 USB-C®，支援高達40Gbps超快資料傳輸、多螢幕輸出及快速充電，無論是內容創作或日常娛樂均游刃有餘。





ASUS VivoBook S效能提升，有色有膽更有感！「音樂神手」六艾司、「舞力女神」茉曦、「全能女孩」溫妮與「社群梗王」垃圾文界的一位美少年，四位人氣網紅體驗ASUS VivoBook S，在「ASUS智慧效能技術」的神助攻下，開創新局、突破自我。





ASUS VivoBook S (S433 / S533)，建議售價：NT $35,900起。





ASUS ZenBook (UX425)輕巧強大 地表最薄具備完整連接埠14吋筆電

最高搭載第11代Intel® Core™ i7處理器與Intel Iris Xᵉ 繪圖晶片的ASUS ZenBook (UX425)，輕薄機身蘊藏強大效能，可輕鬆執行多工作業，提供流暢的高品質影像，無論工作或娛樂，都能得心應手。最高21小時電池續航力與快充技術，只要49分鐘即可將電池充至60%，隨心所欲不受「線」制。最高採用1瓦Full HD 400尼特螢幕，畫面明亮清晰更省電；配備完整連接埠，包含HDMI、Thunderbolt™ 4 USB-C®、USB Type-A 及 MicroSD card 讀卡機，隨時隨地享受完整的連接功能。

