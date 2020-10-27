避免民眾黨內混充人頭黨員　謝立功：有思考要開始收黨費

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避免民眾黨內混充人頭黨員　謝立功：有思考要開始收黨費

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-10-27 15:10:50

台灣民眾黨秘書長謝立功。
▲台灣民眾黨秘書長謝立功，在接受廣播媒體專訪時，表示民眾黨創立時不收黨費，但為了遏止人頭黨員大量湧入，有考慮開始收黨費。（圖／記者丁上程攝）
民眾黨秘書長謝立功，今天（27日）中午接受廣播節目的專訪。由於12月上旬，民眾黨即將進行黨代表選舉，但由於民眾黨創立時號稱柔性政黨，並不需要繳交黨費，不過在黨員選舉時，就要考量到是否會有「人頭黨員」混充的問題。對此謝立功在受訪時就表示，目前黨中央已經有在思考，是否要藉由收黨費的方式，遏止人頭黨員問題。
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謝立功在專訪中表示，發覺現在基層黨員，意見最多的就是「為什麼不收黨費？」謝立功透露，目前已經開始在討論黨費應該收多少、一年交多少。「我們常常開玩笑說，什麼是柔性政黨？我們要以柔克剛，我們是有很多柔的力量，可是有一些也應該要建立制度，包括收黨費我覺得是個制度。」謝立功說，「我們不是說開很高的黨費讓你繳不起，但至少應該在權利義務之間取得平衡」。
謝立功強調，因為接下來還有後面的黨內選舉，「就像我們一開始提到人頭黨員，如果一堆人頭黨員全部加進來，民眾黨是最低成本的啊，以前國民黨還要每年交兩百，民進黨也一樣都要交啊。」謝立功說，「那我就大量灌進人頭黨員，那你怎麼辦？所以我們的確有思考，應該要收一些黨費」。
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