國軍戰備週登場 雲豹甲車變身工程車、夜間移動保存戰力
國軍戰備週登場 雲豹甲車變身工程車、夜間移動保存戰力
記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-10-27 15:56:49
共機近期不斷擾台，為訓練各級部隊熟悉作戰任務及戰場環境，國軍第4季「戰備週」操演昨（26）日晚間展開，官兵依令前往戰術位置執行戰力防護，以驗證各階段戰力防護執行成效，提升實戰能力。陸軍裝甲584旅聯兵3營官兵執行「夜間機動間戰力防護暨隱掩蔽作為」，巧妙將雲豹8輪甲車變身工程車，以執行戰力保存。
根據軍媒「青年日報」報導，陸軍裝甲584旅聯兵3營官兵凌晨執行「夜間機動間戰力防護暨隱掩蔽作為」，官兵駕駛CM11戰車、8輪甲車及各式輪型車輛，由新竹湖口機動至桃園地區，並結合民間資源，完成隱、掩蔽作為，確保戰力有效延續。凌晨天未亮，機動車隊在桃園市區內筆直的道路上行駛，場面壯觀，吸引沿途民眾駐足觀看。在機動隊伍中，較特別的是，單位將2輛8輪甲車加上木架、木板，並漆上黃色塗裝，偽裝成工程車，以達良好的偽裝效果。機動車隊在指定時間前，抵達民間鐵工廠，官兵隨即運用現有地形及環境內地物，進行車輛隱、掩蔽作為，驗證戰時結合民間力量執行戰力保存，在此次實兵演練中，達成教育及訓練目的，堅定捍衛國家、守護人民信念與使命。
清晨5時天還未亮，21砲指部人員開始實施交管，12輛雷霆2000多管火箭及多輛輕型戰術輪車駛離駐地，依計劃路線機動前往蔽點實施戰力保存，全程採實兵實裝方式進行演練；車輛進入戰術位置後，官兵就地架設偽裝網實施隱蔽，與週遭環境融為一體，有效實施戰力防護作為。
軍方官員表示，國軍每季會選擇一個月從事「戰備任務訓練」，當月的最後一週則是實兵週。「戰力保存」指透過掩蔽設施、材料，避免部隊、裝備機具遭遇敵方攻擊毀壞，達到「戰力防護」的效用。隸屬陸軍航特部601旅，AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機各一架，29日上午將降落在新竹高鐵站旁的空氣品質淨化區，實施熱加油、熱掛彈等補給演練。
有民眾表示在淡水街上看到軍車移動，國防部發言人史順文少將今日在例行記者會上表示，此次戰備週訓練重點為戰力保存，讓部隊藉地形地物、橋樑涵洞、民間設施，達到戰力防護。