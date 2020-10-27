科普環島列車抵雲林 學子體驗科學饗宴
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-27 17:00:00
科普環島列車，27日抵達雲林斗南火車站，今年活動邁入第五年，為呼應今年6月份日環蝕的天文奇景，科學實驗活動以光學為主題，火車上實驗車廂從4節增列為8節，實驗活動帶領也別往年，以大專生為主體，今年更增加了高中生的設攤服務，讓科學教育與服務學習結合。
副縣長謝淑亞在車站迎接來自彰化的大小朋友，並歡送雲林的中小學學生前往嘉義站體驗科學實驗。謝淑亞副縣長期勉學生能學以致用，在現實生活中發現問題、解決問題，讓科學理論能在日常生活實踐，發現科學美麗的新世界。謝淑亞副縣長也特別感謝國立虎尾科技大學為雲林的科學教育札根做努力，塑造良好科學探索環境。除火車上的科學體驗活動外，在他里霧文化園區與斗南鎮日式舊火車站站前廣場設計科學園遊會活動，由來自虎科大的精密機械科和資訊工程科的五專生、麥寮中學、馬光國中、東南國中、斗南中學和虎尾高中的學生合作擔任科學小助手，共同帶領國小師生及民眾一同參與「做中學、玩科學」活動，約有2,000位學生及民眾參與有趣的實驗。
現場台塑企業也準備了水、紀念品及有趣的科學實驗，和民眾一起同樂；斗南衛生所設立健康站，配合新冠肺炎防疫主題，教導口罩的結構與保護作用及呼吸系統相關衛教活動；斗南鎮鎮長特別帶領公所的團隊設立科學攤位與小朋友一起動手玩科學，並在中午準備以斗南鎮的特色農產絲瓜、馬鈴薯…等烹調的特色料理。今年的科學園遊會活動，體現產官學合作精神，希望能帶給雲林學子接觸科學學習的環境與機會，讓學生、社區民眾於快樂中體驗這場科學饗宴。