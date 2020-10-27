台中男子施打流感疫苗出現不良反應　衛生局協助後續治療

台中一名51歲男子日前施打公費疫苗後出現不良反應，台中市衛生局長曾梓展今(27)日市政會議結束後接受訪表示，男子經診斷罹患「格林巴利症候群」，簡稱GBS，目前在加護病房觀察，昏迷指數大約在3，院方使用血漿置換術治療中，待療程結束進入下一階段後，可能再使用免疫球蛋白治療。

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曾梓展說明，血漿置換術移除患者血液中致病物質成分，同時輸入他人新鮮冷凍血漿，過程中因血漿持續置換，此時使用免疫球蛋白沒有效果，因為立刻又被置換，必須待療程進入下一階段，才會施打免疫球蛋白；其中，血漿置換術是健保給付，免疫球蛋白為自費項目，不會同時治療，而是分開使用。

曾梓展指出，GBS是一種多發性神經炎，自體免疫細胞攻擊自體神經組織，有些人會恢復，有些人有少數後遺症，最嚴重也有死亡風險，目前衛生福利部疾管署接獲有善心人士願意資助男子醫藥費用，將由衛福部進行後續協助，市府也將持續關切男子醫療情形，提供疫苗調查等相關資訊，與中央一起全力面對後續治療過程。

曾梓展也說，男子施打的賽諾菲疫苗，目前全球除新加坡外，其他國家均在施打，中央也決定繼續使用，台中截至目前已施打52萬劑流感疫苗，最嚴重僅此疑似案例，其他雖可能出現發燒、手抖或身體不適等副作用，仍為少數。