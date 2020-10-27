龍蝦馬拉松！澎湖跨海跳島度假、美食吸引3000人報名參加

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今年準備高達4萬元的總奬金，現場還有抽奬驚喜禮，主辦單位將大手筆送出新鮮大龍蝦給得奬選手及提供現場所有參賽者抽奬，賽會融合海島風情、特色美食、音樂饗宴及在地熱情之嘉年華活動，將重新型塑澎湖的運動旅跑意象與浪漫、熱鬧氛圍，期為澎湖秋冬觀光季增添光采。
澎管處27日上午在澎湖遊客中心舉行賽前說明會，會中除了詳細說明賽道特色及安全維護之措施外，亦針對沿途創意美食補給站及啦啦隊的配置、活動開閉幕、頒獎時間、搭車路線、採訪動線，以及選手之夜等進行簡報說明，「運動甜心」名模王心恬以「破風而行•我的本事」為主題，於會中分享運動旅遊之甘苦談，以迎向挑戰自我極限的毅力與專注力，來突破自我，王心恬說自己是超級澎湖迷，幾乎每年都要去澎湖潛水踏浪。
澎管處長許宗民表示，以跑旅結合為主要特色的「2020菊島澎湖跨海馬拉松」一直是國內跑旅的首選，年年獲得跑者讚譽與推薦，今年雖受到新型冠狀肺炎疫情影響，本屆賽會仍吸引了全台近三千位跑者們報名參加挑戰極限，澎管處除特別感謝所有澎湖鄉親們的支持、參與及協助外，並誠摯歡迎喜好運動旅遊的跑友們，11月1日「2020菊島澎湖跨海馬拉松活動」與你相約於世界最美麗海灣-澎湖，不見不散。