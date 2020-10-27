萊豬民調：8成6認為應強制標示瘦肉精　國民黨較顧食安

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對於萊豬是否應該強制標示，衛福部規定明年起豬肉食品包裝要標示原料原產地（國），並以屠宰地（國）為依據，但不會標示是否含有瘦肉精，衛福部長陳時中表示「動物用藥很多，只標示萊劑有歧視味道，但可鼓勵廠商標示萊劑」。
民調據此詢問「中央政府明年全面放寬進口美國牛肉，以及含有瘦肉精的美國豬肉和內臟，但是美國也同時出口不含瘦肉精的肉品。您認為政府對於國外進口的肉品有沒有含瘦肉精，應該採取以下哪一種作法」，調查結果86.5%民眾認為應規定強制標示、4.4%鼓勵業者標示、5.0%只要有標示就好，認為不需要標示的有0.3%，未明確回答有3.8%。換言之，合計高達95.9%民眾認為進口肉品應該標示有無含萊，可見民眾至今仍然無法認同與接受政府所持理由。
民調詢問「中央政府明年全面放寬進口美國牛肉，以及含有瘦肉精的美國豬肉和內臟。到目前為止，您認為以下哪幾個政黨比較能夠站在民眾立場，堅持食品安全和國民健康」，在逐一提示而且不限項複選時各為：國民黨35.7%、民進黨22.3%、民眾黨17.3%、時代力量15.6%、基進黨11.5%，認為該5黨都不能夠站在民眾立場堅持食品安全和國民健康的有21.5%，未明確回答的有13.7%。
這項民調由美麗島電子報委託戴立安設計，並委託畢肯市場研究公司執行隨機電訪。訪問全國年滿20歲以上民眾，訪問時間：2020年10月22日至10月23日。共完成1,070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。並就性別、戶籍、年齡、教育程度進行加權。
新聞來源為Newtalk 新頭殼