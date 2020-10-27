新北歡樂耶誕城下個月閃亮登場　洋溢濃濃迪士尼風味

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今年「新北歡樂耶誕城」首次和華特迪士尼公司合作，以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，讓《木偶奇遇記》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小飛象》與「迪士尼公主系列」等肖像之經典場景，活現於2020新北歡樂耶誕城。
這次新北歡樂耶誕城活動的燈區，從市民廣場、站前廣場及萬坪公園，擴大至府中商圈。活動時間也創下歷年最長，並規劃最受小朋友歡迎的「童趣嘉年華」、「巨星耶誕演唱會」等一系列豐富活動。
這項活動將設置48座裝置藝術，包含「市民經典童話世界」(市民廣場燈區）邀請了迪士尼動畫中角色裝置主燈齊聚一堂；「站前夢幻莊園」（站前廣場燈區）打造結合花語與藝術的互動裝置；「迪士尼公主的童話森林」（萬坪公園燈區）及「府中美學藝術特區」(府中商圈)則有結合藝術家共同創作的主燈「魔豆‧魔豆」等主題裝置藝術，將是大小朋友的最愛。
新北歡樂耶誕城最知名的「全台面積最大光雕秀」，主燈秀時間，每日17:30-22:00每整點、半點一次(11/13開城時間為18:00)；周邊燈飾亮燈時間：17:30-24:00。今年首次結合迪士尼經典童話，打造全臺唯一的迪士尼3D光雕雷射投影秀，搭配迪士尼全新編曲，要給大家感受耳目一新的迪士尼盛宴。