吳宗憲接種流感疫苗曝不適症狀 疾管署：先就醫非先發文
吳宗憲接種流感疫苗曝不適症狀 疾管署：先就醫非先發文
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-27 16:36:51
國內近日傳出多起接種公費流感疫苗反應不良案件，藝人吳宗憲日前在直播中表示，在施打疫苗3、4天後感到暈眩不舒服，也有民眾在網路上發文指出不適症狀，對此疾管署副署長莊人祥今（27）日回應呼籲有類似症狀不要上網發文，應盡快就醫。
衛福部疾病管制署今日公布國內接種不良案件通報76件，其中有4件死亡，副署長莊人祥表示，這4例分別有3件是施打賽諾菲疫苗、1例施打國光疫苗，在接種3到10天內死亡，不過根據衛福部「預防接種受害救濟審議小組」及傳染病防治諮詢專家諮詢會議中醫師跟專家討論後，初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病、心血管疾病較有相關，與流感疫苗沒有直接關係。另外根據統計，截至10月26日，在通報76件中屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡之案件，症狀或診斷包括：心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等，餘12件為其他嚴重不良反應。
而藝人吳宗憲日前在直播中稱他在打完流感疫苗後的3、4天人很不舒服，感到暈眩、昏昏沉沉，網路上也有名男子稱在打完疫苗後確診急性多發性神經炎（或稱格林巴利症候群）住進加護病房，或是有兒童出現頻尿症狀等，針對近日網路上流傳的接種不適個案，莊人祥說，這些接種不良的除非有去就醫，否則無法通報，同時他也無奈地表示，「施打後有不適症狀應立即就醫，而非上網發文」。莊人祥最後說，在經過與專家小組開會後決流感疫苗接種計劃不會暫停，而民眾若在接種後有不適狀況，不一定要有關聯，都可通報，後續再交由醫師評估、診療，並會循制度通報不良反應。