惠民重建基金開紅盤　澎湖旅外企業家顏清福慨捐千萬

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惠民重建基金開紅盤　澎湖旅外企業家顏清福慨捐千萬

記者張茂雄/澎湖報導

calendar_today2020-10-27 17:11:41

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▲澎湖旅外企業家顏清福憑著一股化小愛為大愛回饋社會的精神，決定捐贈一千萬元給惠民醫院重建基金。（圖／記者張塵攝，2020.10.27）
澎湖旅外企業家顏清福經營珠寶生意事業有成，因幼年受社福單位認養及捐助，民國60年自離島桶盤里遷居馬公市惠民醫院所配給的國民住宅，之後憑靠自己努力掙脫貧窮枷鎖，為回饋社會，捐贈一千萬元給惠民醫院重建基金，惠民醫院27日特別舉辦捐贈儀式，並由副議長陳雙全陪同，希望拋磚引玉鼓勵大家踴躍獻出愛心。
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▲天主教靈醫會60多年來，在宜蘭羅東及澎湖馬公地區從事醫療傳道服務。（圖／記者張塵攝，2020.10.27）
▲天主教靈醫會60多年來，在宜蘭羅東及澎湖馬公地區從事醫療傳道服務。（圖／記者張塵攝，2020.10.27）
天主教靈醫會60多年來，在宜蘭羅東及澎湖馬公地區從事醫療傳道服務，雖然醫療環境不斷在改變，教會與醫院仍持續著醫療傳愛的工作，秉持「凡是為我最小的弟兄所做的就是為我做的」的信念，舉凡長期照護中心、護理之家、山地醫療、離島醫療、海外醫療、居家護理、安寧照護、獨居老人照護等，皆能持續關切並提供弱勢族群之照護。
▲六年後澎湖預計會有近5,000名的失能失智長輩，屆時也將面臨長照資源匱乏的問題。（圖／記者張塵攝，2020.10.27）
▲六年後澎湖預計會有近5,000名的失能失智長輩，屆時也將面臨長照資源匱乏的問題。（圖／記者張塵攝，2020.10.27）
澎湖離島邁入高齡化社會，延伸出照護資源整合等各項問題，依目前澎湖長照機構惠民醫院可收治90床，但近年卻發現惠民醫院為海砂屋，若不趕緊重建，當地需長照之長者將陷入海砂屋危機，且六年後，澎湖預計會有近5,000名的失能失智長輩，屆時也將面臨長照資源匱乏的問題。

惠民醫院因院區老舊狹小，預計在湖西鄉許家村附近重建院區，包括醫院和長照兩大部份，澎湖縣政府衛生局已完成審核，並提報衛生福利部。未來若順利通過重建，總工程費高達近6億元，預計在2年內完成，至於現有馬公市樹德路院區則規劃為門診院區，藉以擴充現有的服務架構及營造更好的醫療健康照護環境。
▲澎湖縣副議長陳雙全近日來積極奔波，再向親友募得70萬元予惠民醫院重建工程基金，期盼能夠得到各界更多的支持。（圖／記者張塵攝，2020.10.27）
▲澎湖縣副議長陳雙全近日來積極奔波，再向親友募得70萬元予惠民醫院重建工程基金，期盼能夠得到各界更多的支持。（圖／記者張塵攝，2020.10.27）
另外，副議長陳雙全近日來積極奔波，分別由劉志華慨捐20萬元、邱玉玲慨捐20萬元、周再祥慨捐20萬元及王良祺慨捐10萬元予惠民醫院重建工程基金，期盼能夠得到各界更多的支持。
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