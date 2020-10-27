邀您一起見證浪漫 航港局將於高雄舉辦遊艇集團婚禮
記者蔡若喬/高雄報導
calendar_today2020-10-27 17:30:00
你是否也嚮往搭乘遊艇舉行婚禮呢？交通部航港局將於11月14、15日在高雄大港橋舉辦「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動，一系列精采內容包含遊艇集團結婚、大港好市集、遊艇搭乘、遊艇自駕體驗活動，邀請民眾一起來感受2020最幸福、最具魅力的遊艇活動。
當中最受矚目的「遊艇集團結婚」，是國內首次以遊艇為主題的集團婚禮，限額30對新人參加，自即日起至11月4日止，開放網路免費報名，並採抽籤審核機制，要讓幸運中籤的30對新人一同搭乘遊艇，情定大港橋，並且在親友與大海的見證祝福之下，完成人生大事。航港局表示，高雄是臺灣遊艇製造重鎮，今年精心規劃在高雄辦理遊艇推廣活動，規劃集團婚禮為行銷主軸，邀請享譽世界的高雄市立交響樂團演出，並以設計新穎的高雄新地標大港橋作為特色地景，使參與集團婚禮的新人感受高品質的遊艇服務。此次活動還特別與高雄市在地業者及文創業者合作，提供總價值超過1萬8千元的6大好禮，包含婚紗或住宿兌換券、家電、20吋行李箱、新人專屬客製化小夜燈、文創紀念餐具組及高雄中西餅舖禮盒。除此之外，參與的新人還將獲贈新人贈禮組合包，包含15張客製化邀請卡、結婚證書、紀念照、活動紀念DVD等。