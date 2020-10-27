肉燥飯爭霸賽　黃偉哲歡迎大家來台南「貨比三家」

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肉燥飯爭霸賽　黃偉哲歡迎大家來台南「貨比三家」

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-10-27 17:09:30｜update2020-10-27 17:20:49

黃偉哲說，香噴噴肉燥飯配上滷得入味的滷蛋，不由令人一口接一口
▲黃偉哲說，香噴噴肉燥飯配上滷得入味的滷蛋，不由令人一口接一口（圖／記者林怡孜攝，2020,10.27）
最近肉燥飯之爭沸沸揚揚，高雄台南都說自家肉燥飯最香最道地，台南為台灣美食之都，肉燥飯各家有各家的祕方，精選豬肉經炸、炒、汆、煨等繁瑣工序，搭配台南好米，不吃個二碗對不起自己，台南市長黃偉哲今(27)日在記者會敲鑼，宣布肉燥飯節活動正式開跑，黃偉哲說「台南肉燥飯絕對厲害，不怕貨比貨！」
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黃偉哲表示，台南市政府在今年就已經推出「台南肉燥攻略地圖」，收集全市701家和肉燥相關店家，讓觀光客可以走到哪兒吃到哪兒，完全不用擔心會漏掉任何一家肉燥美食名店，有句話這麼說：「問10個台南人哪家牛肉湯好吃，你會得到10種答案。」台南的肉燥飯也是一樣，每個台南人心中都有自己的最佳名單。
黃偉哲又說，因應我國2021年即將開放美豬進口，市府為加強推廣使用國產豬肉，搭配台南優質好米，發揚台南市肉燥飯大眾食用文化，將於11月21日舉辦肉燥飯節，屆時將邀請餐旅學校、農會等民間高手，還有在地的肉燥飯商家，大家一起來PK一較高下，另外「台南肉燥飯爭霸賽」將分成城市交流組、店家組及創意組，廣邀各地烹煮肉燥飯好手參與，經發局當天也將安排台南肉燥飯店家設攤辦理品嘗活動，觀旅局12月6日也將辦「台南肉燥飯嘉年華」活動，歡迎全國民眾踴躍參加，一起來品嘗台南肉燥飯的美好滋味。

▲黃偉哲大力敲囉，宣布肉燥飯節正式開跑（圖／記者林怡孜攝，2020,10,27）
▲黃偉哲大力敲囉，宣布肉燥飯節正式開跑（圖／記者林怡孜攝，2020,10,27）
針對高雄提出要跟台南比拼肉燥飯、虱目魚、牛肉和溫泉，黃偉哲表示肉燥飯、虱目魚、牛肉都只是台南美食的一小部分，台南美食包羅萬象，上至餐廳飯店，下至巷仔內美食，歡迎全民一同來探索。至於台南關仔嶺的泥漿溫泉，則被列為全世界三大泥漿溫泉之一，其重要性、珍貴性與獨特性，不言而喻，不怕貨比貨，只怕不識貨，期待大家來台南品美食，洗溫泉，來趟放鬆身心與豐富味蕾的小旅行。
農業局長謝耀清表示，「台南肉燥飯爭霸賽」歡迎全國烹煮肉燥飯好手共襄盛舉，更歡迎各地民眾來台南旅遊、洽公或訪友的時候，多吃幾碗肉燥飯，共同支持國產豬肉及台南在地好米，今日記者會市議員李宗翰、洪玉鳳、蔡淑惠、呂維胤等也到場品嚐香噴噴的肉燥飯。
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