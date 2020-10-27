肉燥飯爭霸賽　黃偉哲歡迎大家來台南「貨比三家」

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黃偉哲又說，因應我國2021年即將開放美豬進口，市府為加強推廣使用國產豬肉，搭配台南優質好米，發揚台南市肉燥飯大眾食用文化，將於11月21日舉辦肉燥飯節，屆時將邀請餐旅學校、農會等民間高手，還有在地的肉燥飯商家，大家一起來PK一較高下，另外「台南肉燥飯爭霸賽」將分成城市交流組、店家組及創意組，廣邀各地烹煮肉燥飯好手參與，經發局當天也將安排台南肉燥飯店家設攤辦理品嘗活動，觀旅局12月6日也將辦「台南肉燥飯嘉年華」活動，歡迎全國民眾踴躍參加，一起來品嘗台南肉燥飯的美好滋味。
針對高雄提出要跟台南比拼肉燥飯、虱目魚、牛肉和溫泉，黃偉哲表示肉燥飯、虱目魚、牛肉都只是台南美食的一小部分，台南美食包羅萬象，上至餐廳飯店，下至巷仔內美食，歡迎全民一同來探索。至於台南關仔嶺的泥漿溫泉，則被列為全世界三大泥漿溫泉之一，其重要性、珍貴性與獨特性，不言而喻，不怕貨比貨，只怕不識貨，期待大家來台南品美食，洗溫泉，來趟放鬆身心與豐富味蕾的小旅行。
農業局長謝耀清表示，「台南肉燥飯爭霸賽」歡迎全國烹煮肉燥飯好手共襄盛舉，更歡迎各地民眾來台南旅遊、洽公或訪友的時候，多吃幾碗肉燥飯，共同支持國產豬肉及台南在地好米，今日記者會市議員李宗翰、洪玉鳳、蔡淑惠、呂維胤等也到場品嚐香噴噴的肉燥飯。