謝龍介賭輸跳葫蘆墩圳 趕在寒流來襲前履行承諾
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-27 17:14:20｜update2020-10-27 17:16:11
台南市議員謝龍介與民進黨台中市議員謝志忠對賭台中立委席次，最後由謝志忠賭贏，謝龍介今(27)日下午履行承諾帶著布袋戲偶秘雕到豐原葫蘆墩公園跳軟埤仔溪，現場吸引數百人圍觀，他上岸時說，葫蘆墩圳很乾淨，不小心喝到一口水，完全沒異味。
謝龍介身著代表台南的統一獅隊橘色隊服，帶著難兄難弟秘雕現身會場，他表示，今年初議員謝志忠打賭台中市立委選情，賭輸的跳柳川，結果她輸了，但今年因疫情關係無法履行，加工中部缺水，柳川的水位只剩下15公分，兩人將地點改到水深有170公分的豐原葫蘆墩公園。謝志忠表示，今年一月，立委選舉前一周，謝龍介和他在一場直播中對賭，謝龍介說台中立委有8席，國民黨會上6人，謝志忠說，他當時讓步回應，只要國民黨上4席，就算謝龍介贏，最後台中立委，民進黨上5席，國民黨2席，台灣基進1席。
謝志忠說，當初在媒體直播中，他和謝龍介對賭，輸的人要在同樣直播見證下在台中市柳川跳河，但柳川目前枯水期，跳河危險，因此改約在豐原葫蘆墩公園跳葫蘆墩圳，該公園河水較深，且他是豐原區選出的台中市議員，順便行銷豐原。
謝志忠找來6位專業救生員在場，圳深170公分，謝龍介跳水時會穿救生衣，他說跳水目的，要保護秘雕布袋戲偶不濕身；謝志忠說佩服謝龍介，願賭服輸。
眾人喊5、4、3、2、1謝龍介撲通跳下水，他隨後浮在水面，高舉雙手秘雕布袋戲偶，救生員趕緊將他拉上岸，對岸觀看民眾要他游到對岸，高喊著「龍介兄游過來，獨眼龍在等你啦」現場民眾莞爾一笑，謝龍介說，這不是泳渡日月潭啦。