高顏值國王邀你去他宮殿！印度豪華出租宮殿一次看

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辛格是印度齋浦爾（Jaipur）家族的第303代子孫，祖父Sawai Man Singhji Bahadur在世時其王室地位仍受政府承認，後來隨著政府獨立宣言，目前印度政府是不承認任何王室的。雖然法律承認的身份消失了，但實質地位和家產仍然存在。出生於1998年的辛格，年僅13歲時就繼承祖父留下的家業和皇宮。該王室在齋浦爾的宮殿自1727年就存在，並經歷各時期的翻修，雖然歷史悠久卻仍然相當華美。如今該宮殿更是印度保存最好和最大的古老建築之一，在2019年才剛被聯合國教科文組織認定為世界遺產。
雖然躺著就能過一輩子，但辛格還長成了1名菁英份子，從小被送去寄宿學校讀書的他，接受菁英教育，還很會打馬球，是印度馬球公開賽最年輕的冠軍，後來就讀於紐約大學的文學院，接著他又前往義大利深造藝術。
由於外型俊俏，還被義大利精品邀請成為男模，上米蘭時裝伸展台走秀。20歲時，他就登上印度版《GQ》封面，2018年10月又登上印度版《ELLE》，是遠近馳名的黃金單身漢。他在近年將齋浦爾的宮殿內的1間套房放上租屋平台，並且1晚要價8000美金（約台幣24萬元）。辛格接受媒體採訪時表示，他希望能因此多向世人推廣自己家鄉的美好、藝術和建築。
該出租套房來頭不小，曾經接待過英國傳奇王妃黛安娜和美國知名節目主持人歐普拉，房間規模除了臥房，還有私人休息室、廚房、浴室和私人游泳池。只要租房，就會有專屬司機在齋浦爾的機場等候和接送，房間並且配備1名私人管家，協助宮殿導覽和日常起居，甚至會幫你拍一張跟國王一樣的照片。
最感人的是，辛格將出租套房所獲得的收入全數捐給致力於支持農村婦女和工匠的NGO組織Diya Kumari 公主基金會，通通拿去做慈善，足見辛格的好心腸。
目前的他不但是印度馬球公開賽最年輕的冠軍，也是世界盃馬球隊最年輕的成員，他時常在社群平台分享練習的片段，顯得英姿煥發，未來前途無可限量。而且，他還曾公開表示，假如沒有在學校、外出比賽或旅行，他其實蠻常待在這座宮殿散步的──換句話說，租下套房的你，或許真的有機會和這位黃金貴公子的「偶遇」。