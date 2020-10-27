答「不給糖就搗蛋」就有糖吃 還可以看無人機展演
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-27 19:20:00
10月底嘉義縣政府的「嘉有好市集」，100攤位將移師到縣府前廣場舉行，適逢「萬聖節」，民眾只要打扮趣味搞怪的裝扮，可到市集的攤位前大喊通關密語-「不給糖就搗蛋」，再回答攤主設定的問題，即可獲得糖果1份，當天還有「呷太保 國寶宴」活動及無人機展演，精彩可期。
包括友善環境的再生家具展售、小家電維修服務、資源回收兌換、優鮮小農產品、文創商品及在地伴手禮等約100個攤位，及農村好物特展、社造九宮格闖關等，31日萬聖節當天，將再集結於嘉義縣政府前廣場舉辦「嘉有好市集」。縣府別出心裁的以故宮國寶為視覺發想點，再結合在地食材烹煮與太保在地店家美食，推出一桌3500元的「呷太保 國寶宴」盛宴；現場民眾還可體驗御花園親子互動、踢毽子、投壺、陀螺等復古童玩，並欣賞宮廷上菜秀。
活動當天，民眾消費前可先到服務台領取集點卡，到現場攤位消費，滿100元就可獲1點，滿5點可參加萬聖節彈珠樂1次，且有機會抽到精美禮品。
縣府表示，自下午2點30分起，將有一連串無人機飛行展示活動，晚間6點20分，還有雙十國慶無人機團隊的300架無人機群飛的展演，精彩可期。