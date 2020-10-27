工研院新科院士出爐　蔡英文蒞臨授證期許帶動產業新活水

工研院今(27)日下午舉辦第九屆工研院院士授證典禮，表彰7位院士在技術創新與產業化的卓越成就，總統蔡英文親自蒞臨授證，蔡英文表示、每一位院士都是產業重要的推手，感謝工研院對國家以及產業技術的貢獻，期許工研院持續深耕產業聚落，新科院士加入後有更大的力量，為臺灣產業帶來更大的效益。

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蔡英文此行參觀了「突破競爭 邁向新藍海」特展，對工研院創新研發技術結合5加2創新產業成果印象深刻，參觀過程中，頻頻對技術成果表達肯定，蔡英文親自體驗導入「染料敏化電池」的電動窗簾，該技術只需要3根蠟燭的弱光就可發電，目前已攜手台塑公司，打造年產量12萬片的試量產線，蔡英文驚嘆「染料敏化電池」非常輕薄，並三度稱讚「這個很好」。

▲工研院展出「木質纖維素解聚產醣技術」，已攜手全宇生技將在馬來西亞建立噸級產醣先導廠，蔡總統印象深刻。（圖/記者金祐妤攝,109.10.27）

蔡英文說，這次參觀工研院智慧機械實驗室，除了看到許多前瞻技術外，更重要的是從這些技術當中看到工研院同仁勇於創新的態度。她也鼓勵產業在尋找創新題材時，也能回應民眾生活的需求，讓社會可以永續發展。





今年的新科工研院院士共有7位，包括台積電董事長劉德音及其總裁魏哲家，緯創科技董事長林憲銘、聯強公司總裁杜書伍，還有中研院基因體研究中心 特聘研究員翁啟惠、哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重、台大醫學院名譽教授李源德等人。