勞退準備金足額提撥率已達98.99% 未提撥最高開罰45萬
勞退準備金足額提撥率已達98.99% 未提撥最高開罰45萬
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-27 17:30:01
為督導事業單位依法落實足額提撥退休準備金差額規定，勞動部每年均會同地方政府積極辦理說明會，勞動部今（27）日公布數據，今年截至9月底，事業單位勞退準備金足額提撥率達98.99%，總計約新台幣896億餘元；未提撥而裁處共42件，以台北市14件最多，再來是彰化縣9件、新北市6件。
根據勞動基準法第56條第2項規定，雇主應於每年年底估算次一年度符合退休條件勞工所需退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。勞動部今天表示，本年度截至9月底，已辦理39場，計有2903家事業單位的代表參加，強化事業單位對退休準備金提撥規定瞭解，輔導事業單位估算及補足差額。
勞動部指出，符合足額提撥規定的事業單位達9萬3055家，足額提撥率達98.99%，提撥退休準備金計約896億餘元。另地方政府自今年4月起，針對尚未補足差額事業單位進行查核及裁處，違反規定者，依法處9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。截至9月底裁罰件數共42件，罰鍰累計金額為689萬元。勞動部特別呼籲，今年度尚未補足勞工退休準備金差額事業單位應儘速補足；110年即將開始，並提醒事業單位於今年底前估算下一年度符合退休條件勞工所需退休金金額及專戶餘額情形，並於明年3月底前依法補足差額，以保障勞工退休金權益。