紅脣族口腔異狀 癌症中心：檳榔是第一類致癌物

根據衛生福利部最新中華民國106年癌症登記報告統計，口腔癌排名於台灣十大癌症死亡率第五名，尤其於男性為發生率第四名，多為青壯年人口，且排名不降反升，其中嚼食檳榔為致癌主要原因，國際癌症研究中心證實，檳榔子含有亞硝基胺致癌性，所以將檳榔子列為「第一類致癌物」。

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臨床研究指出嚼檳榔者，如果同時有抽菸、喝酒習慣，罹患口腔癌的機率將是一般人的123倍，檳榔為這三項習慣中最為嚴重的危險因子，行政院也從民國86年起，每年的12月3日訂為檳榔防制日；所以有嚼檳榔或吸菸者，不僅應每兩年定期做口腔癌篩檢，還要盡早戒除菸、酒、檳榔，只要發現口腔內有異常顏色斑塊無法去除、張口困難、吞嚥困難、二個星期以上難癒合的潰瘍、口腔黏膜疼痛及腫塊等，一定要至醫院找口腔顎面外科或耳鼻喉科醫師進一步檢查，千萬不要心存僥倖，提早發現提早治療。

天主教聖馬爾定醫院口腔顎面外科白馨醫師想與嚼檳者良心規勸，口腔癌的發生由慢性的檳榔黏膜炎慢慢轉為纖維化、白斑、紅白斑、紅斑這些癌前病變，這些症狀不一定會有痛覺或出血，初始吃東西會有刺激感，尤其是辛辣、燙的食物，接著可能有逐漸張口受限的情形，很多人都是一忍再忍，等到無法再忍後，被家人強制拉著前來就診，往往發現癌症的病兆已經嚴重到需要大範圍的切除和重建的程度。

即日起至12月31日止，只要攜帶健保卡至天主教聖馬爾定醫院一樓癌症篩檢中心做四大癌症篩檢(口腔癌篩檢大腸癌篩檢、子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢)，就有做篩檢送口罩活動，歡迎大家踴躍參與，另外本院也有戒菸門診、戒檳榔單一窗口，協助民眾戒除菸檳行為，降低罹患口腔癌之風險，相關疑問諮詢可洽癌症篩檢中心。