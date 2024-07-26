涉貪詐領助理費！顏寬恒今一審出爐 遭判7年10月、褫奪公權3年
台中市第二選區立委顏寬恒，因涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費等，遭檢方依法起訴，案經台中地院審理，原訂25日一審宣判，但因強颱凱米來襲，順延至今（26日）上午10時宣判，而今天一審宣判結果出爐，顏寬恆涉貪汙遭判7年10月、褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪。但其須未來判決定讞，且被宣告褫奪公權，才會被暫停立委職務。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，2021年間，顏寬恒競選台中市第二選區立委補選時，遭踢爆顏家於公共設施保留地，興建豪華招待所。顏寬恒當時指出「一切依照規定的法令，若有違規部分需要拆除就拆」，後經中市府都發局勘查，認定有500平方公尺是違建，要求顏寬恒將違建部分拆除，隔年1月間，違建拆除完畢。
但除此之外，顏寬恒又被告發位於沙鹿區的莊園豪宅，涉嫌竊佔公有保護區土地蓋違建，之後顏寬恒將豪宅低價售出。台中地檢署介入調查，認定顏寬恒沙鹿豪宅，竊佔國有地達1097.14平方公尺，遭告發後，試圖用假買賣方式脫罪，且還被檢調查出，其於擔任立委期間，涉嫌詐領人頭助理費108萬元。
案經台中地院審理，期間，顏寬恒強調自己清白，堅決否認涉案，但檢方認為，顏寬恒是三案的主謀，應從重量刑。今天上午26日10時，台中地院一審宣判出爐，顏寬恆涉貪汙遭判7年10月、褫奪公權23年；偽造文書6月可易科罰金。