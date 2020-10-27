台北旅展登場！餐券、住宿券1.4折起 跨年行程搶先開賣
台北旅展登場！餐券、住宿券1.4折起 跨年行程搶先開賣
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-27 17:48:19｜update2020-10-27 17:48:22
2020 ITF 台北國際旅展即將於 10 月 30 日至 11 月 2 日在台北南港展覽館登場，今年雖然受到新冠肺炎影響，參展單位縮減 1/3 ，但仍有超過千個攤位，提供各式各樣的優惠商品，包括飯店住宿券 1.4 折起、人氣餐券 4.5 折起，現場另有展場獨家優惠以及搶先開賣的跨年限定商品。
今年 ITF 台北國際旅展少了航空公司及外國參展單位，攤位數較去年減少 1/3 ，主力商品以飯店國旅住宿券、餐券為主，像是香格里拉台北遠東飯店雙人住宿券 2,999 元、凱撒大飯店連鎖聯合餐券套票組 990 元、誠品行旅 The Chapter Café 無國界饗樂單人套餐券990元等。為了拉抬現場買氣，旅展推出展場獨賣商品，雄獅旅遊主打「環島郵輪大樂透」活動，現場報名限定航次最高可享 5 折優惠驚喜價，台北君悅酒店客房住宿券現場價 4,999 元，台北美福大飯店旅展消費滿額就能以 3,020 元加價購買入住行政客房。
跨年商品也是今年旅展的銷售重點之一，山富旅遊推出南投武界、絕美仙境部落迎曙光 2 日 5,399 元起，台北六福萬怡酒店 2021 跨年派對住房專案限量下殺 3.9 折 15,000 元起，台北福華大飯店推出跨年三天兩夜住宿券 10,000 元，展期每日限量 10 套。雖然國境封鎖，但今年仍有超過 30 個國家及地區參展，規模最大的日本館集合關東地區、昇龍道東海北陸地區、沖繩等地區，帶來各種第一手的觀光情報；韓國觀光公社以「韓國想見你」為主題，打造時空走廊、小小歷史博物館及特設韓國傳統市場攤位，如同將韓國經典場景搬來台灣，另有舞台活動及精美小禮要送給參展民眾。