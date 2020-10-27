養狗環境太髒亂　飼主遭嘉義縣政府開罰3000元

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養狗環境太髒亂　飼主遭嘉義縣政府開罰3000元

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-27 19:00:00

養狗環境髒亂得像垃圾堆，飼主遭縣府開罰3000元。(圖／嘉義縣政府提供）
▲養狗環境髒亂得像垃圾堆，飼主遭縣府開罰3000元。(圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣竹崎鄉有百姓養狗，環境髒亂得像垃圾堆，經民眾向縣府家畜疾病防治所舉報，稽查屬實，雖責飼主限期改善卻仍未改善，縣府即以違反動物保護法(下稱動保法)規定開罰3000元罰款。
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縣府表示，今年6月接獲民眾通報，竹崎鄉灣橋某地有3隻狗長期遭不當飼養，經家畜所派員前往稽查，狗的健康狀況尚可，但現場飼養環境非常髒亂，而且狗舍未完善遮蔽導致狗遭雨淋，又没有提供任何食物、飲水給狗隻，雖要求飼主改善，但經6次複查，飼主僅將改善犬舍遮蔽狀況，其餘都未改善。
經縣府人員約談王姓飼主，飼主辯稱先前約1個禮拜飼養1次，現在平日都有餵養，也有持續清潔環境，只是家畜所人員來時剛好都没有食物與飲水。縣府人員認王姓飼主顯然没有善盡飼主責任，提供犬隻妥善照顧，經多次要求限期改善也没有積極處理，所以依違反動保法規定開罰3000元，且將持續列管，直到改善完畢。
縣府家畜所指出，依據動保法第5條規定，飼主對於其管領的動物，應提供適當、乾淨且無害食物，及24小時充足、乾淨飲水，另應提供安全、乾淨、通風及適量的遮蔽、照明與溫度之生活環境，違者可依同法第30-1條規定開罰3000至1萬5000元。
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