名家論壇》黎榮章／立院對萊豬開炮　聲量誰勝誰負？

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排行榜第1名的蔣萬安，以1萬餘則聲量壓過112名立委同事，勇奪冠軍。他最熱門的討論題目就是9月18日立院質詢時，他與蘇貞昌的針鋒相對，

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影片也在網路不斷擴散。由於外界推測蔣萬安是下一屆台北市長熱門人選，他的一舉一動都會被放大檢視。

▲萊豬議題：立法委員 聲量排行榜（圖／QuickseeK提供）

▲萊豬議題：院長／部會首長 聲量排行榜（圖／QuickseeK提供）

▲萊豬議題：聲量交叉排行榜（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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