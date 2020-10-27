名家論壇》黎榮章／立院對萊豬開炮　聲量誰勝誰負？

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值得注意的是，何志偉聲量之所以高居民進黨之首，是因為他日前在民進黨中常會砲口對內，當面呼籲「蔡主席」管控美豬進口數量，這個「烏鴉」舉動固然讓黨內氣得牙癢癢，但也成功為他帶來聲量。
相對之下，民眾黨未能好好把握在野黨監督之責，聲量甚至輸給為政策辯護的執政黨大黨鞭，民眾黨立委無人能擠進前10，最佳成績是蔡壁如，排名第11。
排行榜第1名的蔣萬安，以1萬餘則聲量壓過112名立委同事，勇奪冠軍。他最熱門的討論題目就是9月18日立院質詢時，他與蘇貞昌的針鋒相對，相關質詢影片也在網路不斷擴散。由於外界推測蔣萬安是下一屆台北市長熱門人選，他的一舉一動都會被放大檢視。
排名第三的鄭麗文，因在臉書質疑行政院的美豬專案報告「12頁報告，要國人吞精」，引來網友朝聖，鄭麗文隨即重新編輯貼文，把「吞精」改成「吞瘦肉精」，但大批網友還是在底下狂歪樓回文，戲謔稱「委員很懂」。賴士葆則是在質詢時問蘇貞昌，口罩有國家隊，那有沒有「萊豬國家隊？」並要求蘇貞昌直播吃美豬一個月，蘇則直接拒絕稱「不要，我才不替某個國家、某種豬肉做宣傳」。
內閣官員部分，聲量前3名剛好是「萊豬國家隊3巨頭」蘇貞昌、主掌食安的衛福部長陳時中，主掌畜牧的農委會主委陳吉中。綜前所述，其實不難發現，不少獲得高聲量的立委，都跟他們在立法院的詢答有關，而與他們針鋒相對、一來一回的蘇貞昌，身為政治老屁股能說敢嗆，自然也成為政府官員聲量之冠。
至於部會首長聲量第3名到第10名分別是國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬、教育部長潘文忠、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、主計長朱澤民。其中乍看與萊豬業務毫無關聯的馮世寬，因立委無厘頭的質詢而上榜，本月初馮被藍委溫玉霞詢問是否敢吃萊豬，馮坦言，「報告委員，我不會撒謊，我不敢吃」大鵬主委快人快語讓網友高呼「太誠實」。
交叉比較立委與行政團隊的聲量，發現部分藍委似乎刻意「鎖定目標」，例如在立委聲量排行第6名的藍委洪孟楷，其在蘇貞昌的聲量裡攀升至第2名，他日前在院會質詢時，端出一盤台灣豬和一盤美國豬，要求蘇貞昌試吃並作分辨，當時蘇貞昌拒吃並反嗆「我依據憲法來立法院答詢，不是來吃東西。」
而國民黨團總召林為洲則鎖定陳吉仲，這周在經濟委員會帶頭杯葛會議，不只霸佔發言台、搶麥克風，還重砲轟陳吉仲「無恥」，同樣為自己贏來一波關注。由此可知，透過綠委王定宇則因為在網路起底罵陳時中「混蛋」的阿嬤是國民黨黨工，重鹹劇情加上前後反差波折的劇情，也成功為他搏來一波網路聲量。
綜合整理萊豬議題在立院裡的攻防內容，可發現舉凡爆料、發言重鹹、肢體衝突、特殊表演，不僅能帶來關注，也能對行政部門造成傷害，據QuickseeK快析輿情資料庫監測，且被罵「無恥」的陳吉仲，網路好感度（P/N值）僅0.07；而蘇貞昌雖對答自如，甚至時不時在國會殿堂「反質詢」立委，但好感度僅有0.17，對比立院新會期開議前，好感度下降不少。只不過藍委問政出奇招，雖然能夠吸睛並讓對手受傷，但同時也將殺敵一萬，自損三千，網路對藍委表現評價亦不高出多少，可見誇張演出形同雙面刃，對於國家重大議題，民眾仍希望可以回歸理性辯論。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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