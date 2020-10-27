8歲許老三買項鍊　小S「問出價錢」震怒：去跪祖先

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8歲許老三買項鍊　小S「問出價錢」震怒：去跪祖先

記者羅凌筠/綜合報導

calendar_today2020-10-27 19:00:15

▲小S不准女兒買奢侈品。（圖／記者林柏年攝）
▲小S不准女兒買奢侈品。（圖／記者林柏年攝）
小S今日出席心路基金會辦的歲末募款記者會，捐出100萬拋磚引玉。昨日98歲奶奶辭世，小S泛淚哽咽：「心裡捨不得，可是大S跟我覺得奶奶此生圓滿、子孫滿堂，那麼思念爸爸跟爺爺，現在走是一件圓滿的事。」她也教育3個女兒：「我說人生下來有一天就會離開世界，不要害怕，最終有一天全家人會相聚。」
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▲小S將開新節目。（圖／記者林柏年攝）
▲小S將開新節目。（圖／記者林柏年攝）
大女兒Elly拍攝時尚封面，小S表示酬勞都幫女兒存到銀行，當作讀書基金，什麼時候Elly可以犒賞自己買名牌？小S搞笑說：「等我死的那一天。」她接著解釋：「有必要嗎？有（名牌）包人生有更完整嗎？如果是做了什麼事想鼓勵自己可以，如果是大家都買我也要的無聊心態就沒必要，我就物慾很低，亂花錢就會念。」女兒被她訓練有素，平常愛買190元平價服飾，但是大S都會送女兒二手香奈兒衣服、靴子，讓小S無奈說：「反正觀念不一樣。」
有次許老三買了2000元項鍊，讓小S震怒：「妳這種想法很要不得，不懂金錢的珍貴，8歲戴項鍊給誰看？」小S罰她跪在祖先面前，被許老三回嘴：「要跪多久啊？」小S笑說：「我常為她落淚，又吵不過她，還好我老公治得住許老三，我老公黑臉起來滿恐怖的。」因為老公已經扮黑臉，小S也對許老三比較包容：「既然他要扮黑臉，我就吞淚好了。」

▲▲小S捐贈100萬。（圖／記者林柏年攝）
▲小S（左一）捐贈100萬。（圖／記者林柏年攝）
小S預告將在台灣推出音樂作品和訪談節目，由大S當企劃，訪問小S「真正想訪問的人」，今天開會就冒出一個口袋名單，對象是誰不透露，但小S想問：「我跟大S第一個想到她，怎麼會選那家做（醫美）？」談到中天換照風波，小S說：「我是希望它可以健在，每一種聲音都應該要有，總不能叫討厭我的人都消失，才是真正的民主。」
 
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