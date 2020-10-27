影／彰化縣長青學苑成果展　長輩功力不容小覷

為鼓勵長輩培養正當休閒娛樂，彰化縣政府開辦長青學苑課程，涵蓋有語言、藝術、歌唱與手機應用等二十多個班別，今（27）日在縣府中庭舉辦豐碩又優異的成果展，展現「活到老、學到老」的新生活美學精神。

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▲長青學苑成果展，國學班學員精彩的表演中揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

× ▲長青學苑成果展，國學班學員精彩的表演中揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

在歌唱班悠揚的歌聲，以及國學班學員精彩的表演中揭開序幕，由縣長王惠美主持剪綵開幕，彰化縣長青學苑本期總共22班，從民國77年至今有622名長者於此上課，分設歌唱、國畫、英文、日文、書法等課程。本期學員中80歲以上長輩有126名，90歲以上長輩有7名，多人上課已逾10年，展現活到老學到老的精神，為年輕人學習的典範。

而因應3C資訊時代的到來，從去年開始，新開設手機應用課程班，讓長輩可以使用新型手機科技與家人互動溝通使用，成果展於27至29日在縣府中庭展出，歡迎民眾前往欣賞，親身體驗這場豐富的精神饗宴，一起為努力學習的學員加油鼓勵。

▲國畫班及書法班學員現場作畫，讓民眾能夠現場欣賞到學員們精湛的創作藝術。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

× ▲國畫班及書法班學員現場作畫，讓民眾能夠現場欣賞到學員們精湛的創作藝術。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

社會處長王蘭心指出，活動首先由歌唱班及國學高級班學員開場表演揭開序幕，國畫班及書法班學員現場作畫，讓民眾能夠現場欣賞到學員們精湛的創作藝術。

王惠美表示，彰化縣108年百歲人瑞有147名，109年百歲人歲已達209名，現在長命百歲不是夢，縣府長期致力於使長輩長壽健康有尊嚴，開設不老健身房、每村里廣設社區關懷據點、長青學苑的多元課程。

▲每件學員的書畫作品，均展露鮮明的個人風格與特。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

× ▲每件學員的書畫作品，均展露鮮明的個人風格與特。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.27）

王惠美說，另針對不同需求的長輩，如長青幸福卡、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助，還有防走失神器的守護BBCall，以及建置不老健身房、綜合長照社福大樓等，目的是使長者於在地得到最好的照顧，讓大家有幸福、安心與尊嚴。