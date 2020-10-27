影／彰化縣長青學苑成果展　長輩功力不容小覷

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在歌唱班悠揚的歌聲，以及國學班學員精彩的表演中揭開序幕，由縣長王惠美主持剪綵開幕，彰化縣長青學苑本期總共22班，從民國77年至今有622名長者於此上課，分設歌唱、國畫、英文、日文、書法等課程。本期學員中80歲以上長輩有126名，90歲以上長輩有7名，多人上課已逾10年，展現活到老學到老的精神，為年輕人學習的典範。
而因應3C資訊時代的到來，從去年開始，新開設手機應用課程班，讓長輩可以使用新型手機科技與家人互動溝通使用，成果展於27至29日在縣府中庭展出，歡迎民眾前往欣賞，親身體驗這場豐富的精神饗宴，一起為努力學習的學員加油鼓勵。
社會處長王蘭心指出，活動首先由歌唱班及國學高級班學員開場表演揭開序幕，國畫班及書法班學員現場作畫，讓民眾能夠現場欣賞到學員們精湛的創作藝術。
王惠美表示，彰化縣108年百歲人瑞有147名，109年百歲人歲已達209名，現在長命百歲不是夢，縣府長期致力於使長輩長壽健康有尊嚴，開設不老健身房、每村里廣設社區關懷據點、長青學苑的多元課程。
王惠美說，另針對不同需求的長輩，如長青幸福卡、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助，還有防走失神器的守護BBCall，以及建置不老健身房、綜合長照社福大樓等，目的是使長者於在地得到最好的照顧，讓大家有幸福、安心與尊嚴。