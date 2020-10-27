環時又揚言軍機飛越台灣　林俊憲：八月就說要來現在到哪

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環時又揚言軍機飛越台灣　林俊憲：八月就說要來現在到哪

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-27 18:57:59

解放軍轟6機(右)
▲解放軍轟6機(右)機飛經巴士海峽，國軍F-16(左)緊急起飛監控伴飛。近期共機、軍艦頻繁擾台，台灣軍隊多次出動。已耗費台幣41億元。 圖：國防部 / 提供
美國26日再度宣布對台出售魚叉飛彈海岸防衛系統（CDCM），7天內第2度對台軍售，中國官媒《環球時報》對此忿忿不平，更嗆要派解放軍戰機飛到台灣上空。對此，民進黨立委林俊憲反酸，「八月就說共機要來，現在飛到哪裡了？」
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對於美方對台軍售，中國官媒《環球時報》發出社評怒嗆「不能不斷放任下去」，揚言讓台灣在買進攻性武器的同時付出對應代價。社評更稱，若台灣持續謀獨，以及美國方面與台灣搞軍事交流合作、美國軍機飛越台灣等理由，都可以成為解放軍戰機飛越台灣的理由，再度強調一定要飛到台灣上空去宣示國家主權。
然而，由於在8月底，《環球時報》總編輯胡錫進就曾建議將台灣上空宣布為解放軍的巡航空域，解放軍的偵察機、戰鬥機到台灣上空執行任務，時至9月，胡錫進又稱，若台美關係持續友好升溫，解放軍軍機必定會飛越台灣本島上空，但至今仍沒有飛抵台灣。對此，林俊憲反酸，「八月就說共機要來，現在飛到哪裡了？」

林俊憲表示，環球時報稱要共機飛越台灣來彰顯國家主權，只不過從八月喊到現在，共機也只敢在中線兩端繞來繞去，因為他們非常明白，一但深入中線後方，隨時有被擊落的風險，並且將給中國帶來外交災難。

林俊憲認為，拿筆叫囂的環時不明白台海風險，但實際執行任務的解放軍非常明白。兩者不同調，某種程度也說明了中共對台美關係增溫實際上束手無策，拿不出什麼手段來阻止兩國交流。

林俊憲指出，環時雖然號稱海外官媒，實際的作用還是為了「出口轉內銷」，充當中國大內宣的一環。但這種不經大腦、膝跳反射式的叫囂，總有一天小粉紅也會開始質疑，質疑為何飛了那麼久都還沒飛到台灣上空？屆時環球時報可就騎虎難下了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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