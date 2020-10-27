電信業者推OMO商業模式　用門號資費也能在50家品牌消費

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電信業者推OMO商業模式　用門號資費也能在50家品牌消費

記者賴志昶/綜合報導

calendar_today2020-10-27 19:10:56

▲「遠傳搶付」結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網、及合作夥伴的實體或線上門市，將自己心儀的商品、適合的門號方案搭配組合。（圖／遠傳電信提供）
▲「遠傳搶付」結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網、及合作夥伴的實體或線上門市，將自己心儀的商品、適合的門號方案搭配組合。（圖／遠傳電信提供）
電信業者今（27）日推出創新商業模式，以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，媒合各類品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合；目前首波上市就集結九大產業共50家合作夥伴，正式跨足OMO （Online-Merge-Offline）虛實融合領域。
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遠傳今日宣布，結合跨業品牌力量推出創新商業模式「遠傳搶付」，讓消費者可在該官網、及合作夥伴的實體或線上門市，將自己心儀的商品、適合的門號方案搭配組合，即可享有優質網路並結合各品牌商品或服務；合作夥伴也可透過該官網簡易的操作後台，輕鬆上架產品以及服務，與電信服務共建電信門號產品組合，達到一費雙享三贏局面。
遠傳電信總經理井琪表示，遠傳近年推動企業轉型，讓電信本業再出發，推出的「遠傳搶付」具備三大創新面向，包含打造全新商業模式、真正多元的電信門號方案、與跨業夥伴開放式合作；透過數位平台策略結盟異業品牌，滿足不同族群的消費者需求，打造最完善的電信行動生活圈。

▲遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳近年致力於推動企業轉型，『遠傳搶付』具備三大創新面向，包含打造全新商業模式、真正多元的電信門號方案、與跨業夥伴開放式合作。（圖／遠傳電信提供）
▲遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳近年致力於推動企業轉型，『遠傳搶付』具備三大創新面向，包含打造全新商業模式、真正多元的電信門號方案、與跨業夥伴開放式合作。（圖／遠傳電信提供）
電信業者指出，此平台以OMO虛實融合形式，與合作夥伴共同精準媒合客戶的雙贏局面；首波上市50家品牌涵蓋公益、交通、居家生活、食品餐飲、教育文創、運動休閒、銀行保險、購物消費、醫美彩妝共九大類領域及上萬件商品，提供消費者最多元的選擇。

消費者只需在合作夥伴的實體店面，可通過現場QR code掃碼，或品牌官網、線上入口進入品牌專屬的頁面，再透過線上申辦門號，方案包含月付399、699 4G資費，以及999、1399 5G資費，申辦成功後即可獲得依據不同方案對應的專屬兌換序號，享有專屬的電信門號組合產品。

在品牌方面，該模式提供合作品牌一站式全數位管理界面，且上架無管理費、無手續費、無抽成費，透過簡易的後台操作，輕鬆上架商品及服務內容，打造專屬電信門號組合產品以及申辦頁面。
電信業者預估，年底前預期將有超過80家合作夥伴進駐，商品及服務數量也將翻倍成長，提供更多消費者量身訂做的門號商品選擇。
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