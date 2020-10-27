「婆婆殺了我」效應！《姻親專法》提案達標　律師曝關鍵

臉書一篇「我的婆婆殺了我」貼文在今年9月掀起社會關注，一名北市婦人疑似長期在婆婆給予的壓力下，8月於個人臉書發表遺言後，最終輕生離世。事件曝光後有民眾於公共政策平台上提出訂定《姻親專法》的提案，目前已成功，政府單位得在12月25日前作出回應，同時不少網友也對此發表意見，知名律師李怡貞更撰文揪出關鍵人物。

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日前民眾在行政院國家發展委員會公共參與平台上提出應設立《姻親專法》提案，內容提及「禁止姻親以話語、行為及傳統習俗干涉婚姻雙方當事人，落實婚姻自主權及婚姻內人權」，掀起正反兩派網友反應。

▲「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌，張女PO遺言自殺身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

對此，律師李怡貞也在其臉書發文表示，其實有很多婆婆是很好的婆婆，不能一桿子打翻一船人。她也就實務個案舉例，婆媳問題導致離婚的情形並不罕見，「兩個家庭的結合本來就不容易，如果有發生爭執，婆家往往因價值觀、傳統觀念而對媳婦施以壓力，甚至長期侵犯隱私至憂鬱症」，她也指出，媳婦若因此想提告卻苦無證據，提告失敗反而會與婆家為敵，致使冷暴力變本加厲，「最終因此選擇自殺導致家庭破碎的黑數一定更多」。

▲ 李怡貞律師針對 《姻親專法》的落成表示樂觀其成。（圖／翻攝自《女人大律師李怡貞》）

李怡貞律師表示，「姻親專法」可提供姻親（公婆或是岳父母或其他親人）們一套可遵循的規則，避免姻親觸犯底線，「我真的樂見其成」，但她也直言「法律是一回事，倘若嚴重婆媳問題，夾在中間的老公絕對責無旁貸，請你一定要積極協商兩個心愛女人的糾葛，叫一方忍耐絕對是最爛的方式」，指出婆媳問題中的關鍵人物就是丈夫，「請你一定要積極參與協商解決，才不會傷害兩個生命中最重要的女人」。

▲目前《姻親專法》提案已達標，政府相關單位須於兩個月內作出回應。（圖／翻攝自行政院公共參與平台）

事實上，該提案內容包括姻親不得以話語、行為干涉婚姻當事人的婚姻內事務，舉凡「未來規劃、居住地、家務、工作、日常作息、生活習慣、休閒喜好」等事項，皆列在婚姻事務範圍內，更主張姻親不得收取婚姻當事人的聘金、嫁妝等任何金錢，亦不得要求婚姻當事人進行歧視婚姻當事人的傳統婚禮儀式如潑水、丟扇子等。（編輯：楊智傑）